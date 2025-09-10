Roller és személyautó ütközött – 12 éves fiút vittek kórházba

Rolleres baleset: – Egy tizenkét éves fiú rollerrel közlekedett, amikor ütközött egy személyautóval Nyíregyházán a Vasvári Pál utcán szerdán délután. A fiút megfigyelésre kórházba szállították, szerencsére komoly sérülés nem történt. A rendőrség a rollert elvitte a helyszínről – mondta el szerkesztőségünknek Bordás Béla városgondnok.