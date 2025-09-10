szeptember 10., szerda

Baleset

2 órája

Roller és személyautó ütközött – 12 éves fiút vittek kórházba

Információink szerint a gyermek szerencsére nem szenvedett súlyos sérülést.

Rolleres baleset: – Egy tizenkét éves fiú rollerrel közlekedett, amikor ütközött egy személyautóval Nyíregyházán a Vasvári Pál utcán szerdán délután. A fiút megfigyelésre kórházba szállították, szerencsére komoly sérülés nem történt. A rendőrség a rollert elvitte a helyszínről – mondta el szerkesztőségünknek Bordás Béla városgondnok. 

Rolleres baleset a Vasvári Pál utcán

Fotók: Bordás Béla

Hármas karambol történt  Nyíregyházán szerda délután, a Korányi Frigyes utca bevezető szakaszán, a Shamrock mellett. 

Hármas karambol a Korányin

Fotók: Bordás Béla

 

