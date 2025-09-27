Az se számít, hogy mindenki látja, akkor is csinálják Nyíregyházán?

„Sziasztok! A mai napon ellopták OOK-TEK V8 típusú rolleremet Nyíregyházán, a Nagy Imre térről 13:30 és 15:30 között. Kérem, aki látta vagy tud bármi információt, keressen meg privát üzenetben. A megtalálót pénzjutalomban részesítem!” – írta egy elkeseredett férfi a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban, értetlenül, hogy még egy ilyen forgalmas helyen sincs biztonságban az ember járműve.

Eltűnt ez a roller.

Forrás: Nyíregyen Hallottam

Úgy tűnik, forgalmas helyen is megtörténik!

A bejegyzés alatt sokan megdöbbenésüknek adtak hangot:

„Ez igen, fényes nappal, a legforgalmasabb helyen!” – hülledezett egy hölgy.

Egy másik kommentelő így fogalmazott:

„Nagyon szégyen, hogy egy ilyen forgalmas helyen sem lehet már semmit otthagyni. Hova zárja le az ember? Onnan szinte minden héten eltűnik egy roller.”