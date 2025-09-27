2 órája
Az se számít, hogy mindenki látja, akkor is csinálják Nyíregyházán?
Úgy tűnik, ma már semmi sem szent – az sem érdekli őket, hányan nézik végig... Hihetetlen, de mindez a forgalmas belvárosban történt!
Igen forgalmas helyen történt meg...
„Sziasztok! A mai napon ellopták OOK-TEK V8 típusú rolleremet Nyíregyházán, a Nagy Imre térről 13:30 és 15:30 között. Kérem, aki látta vagy tud bármi információt, keressen meg privát üzenetben. A megtalálót pénzjutalomban részesítem!” – írta egy elkeseredett férfi a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban, értetlenül, hogy még egy ilyen forgalmas helyen sincs biztonságban az ember járműve.
Úgy tűnik, forgalmas helyen is megtörténik!
A bejegyzés alatt sokan megdöbbenésüknek adtak hangot:
„Ez igen, fényes nappal, a legforgalmasabb helyen!” – hülledezett egy hölgy.
Egy másik kommentelő így fogalmazott:
„Nagyon szégyen, hogy egy ilyen forgalmas helyen sem lehet már semmit otthagyni. Hova zárja le az ember? Onnan szinte minden héten eltűnik egy roller.”
