Rolleres balesetek

57 perce

Rolleresek Figyelem! Ebben az országban már tilos a gyerekeknek e-rollerezni 14 év alatt – vajon nálunk is jön a szigor?

Száguldó járművek. Rolleres balesetek megfékezéséért szigorú szabályokat vezettek be a járműre egyes országokban. Íme!

Szon.hu

Baleset baleset hátán! A rolleres szerencsétlenségek kapcsán már a rendőrség is figyelmeztetést adott ki a minap, hetekkel ezelőtt pedig a mentők hívták fel a figyelmet, hogy védőfelszerelés nélkül ne közlekedjen a suhanó járművekkel senki!

Rolleres balesetek: Finnországban már tilos a gyerekeknek rollerezni – vajon nálunk is jön a szigor?
Rolleres balesetek: a szabályok betartása megóvhatja a közlekedőt Fotó: MW

Rolleres balesetek: a KRESZ szabályokat be kell tartani!

A száguldás szabadsága sokakat vonz, de komoly veszélyt rejt magában, ha könnyelműen használja valaki az elektromos rollert súlyos balesetet szenvedhet. A KRESZ szabályokat be kell tartani, s a jármű műszaki állapota – például fékek és világítás – is fontos, hogy jól működjenek az eszközön. 
A  baleseti statisztikákból egyértelműen kirajzolódik, hogy valamit tenni kell. A biztonságosabb közlekedéssel meg kell ismertetni a rollerezőket. A police.hu oldalon néhány külföldi példát (országonként a teljesség igénye nélkül) is említenek, melyek segítenek csökkenteni az e-rollerek használata közben bekövetkezett balesetek számát és azok súlyosságát.

Külföldi szabályozás, példákkal

  • Finnországban betiltották az e-rollerezést a 15 év alattiaknál. A maximális sebesség: 25 km/h. Az e-rollerezőkre ugyanaz a véralkoholszint-határ vonatkozik, mint az autóvezetőkre, és tilos kábítószer hatása alatt közlekedni.

Éppen csütörtökön írtunk róla, hogy E-rollerral közlekedett egy ittas állapotú férfi Kótajban, amikor fékezést követően felborult, az úttestre esett, ennek következtében életveszélyes sérülést szenvedett.

  • Olaszországban az e-rollerek használatát 14 év felett engedélyezik. A 18 év alattiak számára kötelező a bukósisak viselése. A maximális sebesség a kerékpárutakon és az úttesten 20 km/h, a gyalogoszónákban az engedélyezett sebesség 6 km/h. A rollerre kötelező biztosítást kell kötni, amelyet matricával szükséges igazolni, de kötelező lett a rendszám és a lámpák használata is, valamint mindkét keréken fékrendszernek kell lennie.

– A védőfelszerelés életet menthet. A bukósisak csökkenti a súlyos koponyasérülés kockázatát, a csukló-, könyök- és térdvédők pedig a leggyakoribb sérülésektől – a csonttörésektől és zúzódásoktól – óvják meg a rollerrel közlekedőt 

– erről Ménes Dávid mentőtiszt beszélt nemrégiben portálunknak. 

  • Hollandiában az e-rollerek szabályozása viszonylag szigorú, és eltér a többi európai országétól. Csak olyan e-rollerekkel lehet közúton közlekedni, amelyeket a holland járműhatóság engedélyez. Ezeket a járműveket „különleges mopedként” sorolják be. A közúton legálisan használt e-rollerekre rendszámtáblát kell tenni és kötelező felelősségbiztosítást kötni. Használatukhoz be kell tölteni a 16. életévet, a megengedett sebesség 25 km/h, a bukósisak viselése nem kötelező, de erősen ajánlott. Az e-rollereket a kerékpárutakon vagy az úttesten kell használni, a járdán tilos.
  • Németországban az e-rollereket 14 éves kortól lehet vezetni, maximum 20  km/h sebességgel, de csak kerékpárutakon, nem járdán. A bukósisak viselése nem kötelező ugyan, de itt is erősen ajánlott. Kötelező viszont a felelősségbiztosítás, valamint a kétkerekűeknek rendelkezniük kell két egymástól független fékrendszerrel, első és hátsó világítással, fényvisszaverővel és csengővel. Tilos egy e-rolleren egynél több személynek utazni. Végül ugyanazok az ittas vezetésre vonatkozó szabályok érvényesek rájuk, mint az autósokra.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

 

