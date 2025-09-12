Rolleresek Figyelem! Ebben az országban már tilos a gyerekeknek e-rollerezni 14 év alatt – vajon nálunk is jön a szigor?

Baleset baleset hátán! A rolleres szerencsétlenségek kapcsán már a rendőrség is figyelmeztetést adott ki a minap, hetekkel ezelőtt pedig a mentők hívták fel a figyelmet, hogy védőfelszerelés nélkül ne közlekedjen a suhanó járművekkel senki!

Rolleres balesetek: a szabályok betartása megóvhatja a közlekedőt Fotó: MW

Rolleres balesetek: a KRESZ szabályokat be kell tartani!

A száguldás szabadsága sokakat vonz, de komoly veszélyt rejt magában, ha könnyelműen használja valaki az elektromos rollert súlyos balesetet szenvedhet. A KRESZ szabályokat be kell tartani, s a jármű műszaki állapota – például fékek és világítás – is fontos, hogy jól működjenek az eszközön.

A baleseti statisztikákból egyértelműen kirajzolódik, hogy valamit tenni kell. A biztonságosabb közlekedéssel meg kell ismertetni a rollerezőket. A police.hu oldalon néhány külföldi példát (országonként a teljesség igénye nélkül) is említenek, melyek segítenek csökkenteni az e-rollerek használata közben bekövetkezett balesetek számát és azok súlyosságát.

Külföldi szabályozás, példákkal

Finnországban betiltották az e-rollerezést a 15 év alattiaknál. A maximális sebesség: 25 km/h. Az e-rollerezőkre ugyanaz a véralkoholszint-határ vonatkozik, mint az autóvezetőkre, és tilos kábítószer hatása alatt közlekedni.

Éppen csütörtökön írtunk róla, hogy E-rollerral közlekedett egy ittas állapotú férfi Kótajban, amikor fékezést követően felborult, az úttestre esett, ennek következtében életveszélyes sérülést szenvedett.