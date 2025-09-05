Elvágódott és kizuhant a 38-as főútra az autók közé

Az sem ritka, hogy ketten szállnak fel a suhanó járművekre, s nem igazán a közlekedésre figyelnek, hanem beszélgetnek, nevetgélnek menet közben, nemrégiben Nyíregyházán egy parkoló autó épp kifordult az útra, amikor egy rolleres belerohant a szabályosan közlekedő személyautóba. A sebességük nem kicsi ezeknek az eszközöknek (ez egy külön témát is megérne – szerk., ), így a balesetekben a védtelenebb szenved nagyobb kárt, sérülést, azaz a rolleres nincs biztonságban.

Életet menthet egy sisak

A nyár derekán az Országos Mentőszolgálat is felhívta az elektromos rolleresek figyelmét, közösségi oldalukon írtak arról, mekkora veszélynek teszik ki magukat a rolleresek, ha alapvető szabályokat nem tartanak be. Ménes Dávid mentőtiszt, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) regionális szóvivője arról beszélt, mi a védőfelszerelés szerepe egy ilyen balesetben?

– A védőfelszerelés életet menthet. A bukósisak csökkenti a súlyos koponyasérülés kockázatát, a csukló-, könyök- és térdvédők pedig a leggyakoribb sérülésektől – a csonttörésektől és zúzódásoktól – óvják meg a rollerezőt. Legalább ilyen fontos a láthatóság: nem elég jól látni, hanem látszani is kell. Fényvisszaverő ruházat, lámpa vagy prizma használatával sok baleset megelőzhető, hiszen a járművezetők időben észlelik a rollert.

Tapasztalataink szerint a sérültek nagy része nem viselt sisakot, és nem gondoskodott a láthatóságról sem

– emelte ki a mentőtiszt. Majd rátért azokra a zavarótényezőkre, amelyek általában elterelik a rollerező figyelmét a közlekedésről.