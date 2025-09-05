szeptember 5., péntek

Mentők adnak tanácsot

26 perce

Elvágódott és kizuhant a 38-as főútra az autók közé

Címkék#rolleres baleset#megelőzés#balesetek#veszély#Országos Mentőszolgálat

A száguldás szabadsága sokakat vonz, de komoly veszélyt rejt magában. Rolleres balesetek miatt egyre gyakrabban riasztják a mentőket.

Kanalas Ottilia

Az elmúlt néhány évben Nyíregyházán is megsokasodott ez elektromos rollerrel közlekedők száma, ezzel párhuzamosan egyre többet hallani rolleres balesetekről, a statisztikákban is rekordokat döntenek. Portálunkon rendszeresen írunk hasonló közlekedési balesetekről. 

Rolleres baleset Nyíregyháza egyik forgalmas kereszteződésében
Fotó: Bordás Béla

Rolleres balesetek városszerte

„Részegen rollerezett, azt gondolta, hogy fel tud ugrani a járművével az útpadkára, de nem sikerült neki, a mentők sérülésekkel vitték el a helyszínről" – nem egyedi az eset.

Legutóbb Bordás Béla városgondnok említett néhány esetet, ahol a rolleresnek hajszálon múlt az élete. 

– Tavaly nyáron Rakamaz és Tokaj között egy férfi részegen rollerezett, elvágódott és kizuhant a 38-as főútra a Tisza-hídon az autók közé. Csúnyán összetörte magát, mentőt kellett hozzá hívni. És ez csak egy azok közül, melyek sokkal rosszabbul is végződhettek volna 

– mondta.

Az sem ritka, hogy ketten szállnak fel a suhanó járművekre, s nem igazán a közlekedésre figyelnek, hanem beszélgetnek, nevetgélnek menet közben, nemrégiben Nyíregyházán egy parkoló autó épp kifordult az útra, amikor egy rolleres belerohant a szabályosan közlekedő személyautóba. A sebességük nem kicsi ezeknek az eszközöknek (ez egy külön témát is megérne – szerk., ), így a balesetekben a védtelenebb szenved nagyobb kárt, sérülést, azaz a rolleres nincs biztonságban. 

Életet menthet egy sisak

A nyár derekán az Országos Mentőszolgálat is felhívta az elektromos rolleresek figyelmét, közösségi oldalukon írtak arról, mekkora veszélynek teszik ki magukat a rolleresek, ha alapvető szabályokat nem tartanak be. Ménes Dávid mentőtiszt, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) regionális szóvivője arról beszélt, mi a védőfelszerelés szerepe egy ilyen balesetben?

– A védőfelszerelés életet menthet. A bukósisak csökkenti a súlyos koponyasérülés kockázatát, a csukló-, könyök- és térdvédők pedig a leggyakoribb sérülésektől – a csonttörésektől és zúzódásoktól – óvják meg a rollerezőt. Legalább ilyen fontos a láthatóság: nem elég jól látni, hanem látszani is kell. Fényvisszaverő ruházat, lámpa vagy prizma használatával sok baleset megelőzhető, hiszen a járművezetők időben észlelik a rollert. 

Tapasztalataink szerint a sérültek nagy része nem viselt sisakot, és nem gondoskodott a láthatóságról sem 

– emelte ki a mentőtiszt. Majd rátért azokra a zavarótényezőkre, amelyek általában elterelik a rollerező figyelmét a közlekedésről. 

Ménes Dávid mentőtiszt

– Telefonhasználat közben rollerezni kifejezetten balesetveszélyes. Problémát jelentenek még a fülhallgatók, mert tompítják a környezeti zajokat, így a rolleres sokszor nem hallja a közeledő autót, kerékpárost vagy akár a gyalogos figyelmeztetést – sorolta a mentőtiszt és ő is kiemelte, veszélyes és tilos egyszerre ketten utazni egy rolleren: a jármű nincs erre tervezve, az egyensúly megtartása úgy sokkal nehezebb és egy kisebb hiba is súlyos esést okozhat. 

A nem megfelelő sebesség szintén komoly kockázat, hiszen egy gyors roller ütközésnél a gyalogosokra is veszélyt jelenthet, főleg zsúfolt helyeken vagy járdán közlekedve 

– fűzte hozzá, és cikkünk elején felvetett ittas állapotban rollerezők kapcsán elmondta: nagy kockázatot jelent, ha valaki alkohol vagy egyéb szer hatása alatt van, mert lassul a reakcióidő, és romlik az egyensúlyérzék.

  • Országosan sajnos több súlyos sérüléssel járó rollerbaleset is történt az idén, gyakran nagyobb sebességnél és sisak nélkül. 
  • Szinte minden balesetben a közös tényező, hogy nem viseltek a sérültek védőfelszerelést.

– A roller közlekedési eszköz, ezért a KRESZ szabályokat be kell tartani. A jármű műszaki állapota – például fékek és világítás – kritikus, és a környezeti tényezőket is figyelembe kell venni: nedves, havas vagy jeges burkolaton a roller instabil, egy kisebb úthiba vagy kátyú is balesethez vezethet – hívta fel a figyelmet Ménes Dávid. Az OMSZ mentőtisztje arról is szólt, ha rolleres balesetet látunk először menjünk oda a sérülthöz, hogy felmérjük a sérült állapotát. Amennyiben szükséges, azonnal hívjuk a mentőket a 112-es segélyhívón. 

– Kiváló mentésirányítóink a mentők megérkezéséig vonalban maradnak, végigvezetve a bejelentőt az életmentés legfontosabb lépésein. Amíg a segítség megérkezik, maradjunk a sérülttel, próbáljuk megnyugtatni, és lehetőség szerint ne engedjük felállni, főleg, ha fejsérülés, erős fájdalom vagy eszméletvesztés történt. Egy laikus gyors döntése – hogy a sérült mellett marad és azonnal mentőt hív – akár életet is menthet! 

Sokkoló rolleres baleseteket mutatott be a rendőrség nemrégiben. Az alábbi videót a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság tette közzé közösségi oldalán : 

Ütközés a kereszteződésben: kórházba vitték a rollerest!

Fotók: Bordás Béla

 

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
