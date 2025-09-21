24 perce
Szörnyű baleset a városban, a rolleresek óriási veszélynek vannak kitéve
Suhanó járművek. Egyre több a súlyos e-rolleres baleset: a figyelmetlenség, a szabályszegés és a védőfelszerelés hiánya tragédiákhoz vezethet.
Az elektromos rollerek népszerűek: gyorsak, praktikusak és környezetbarát közlekedési eszközek számítanak. Ugyanakkor a kényelmes haladás árnyoldala is egyre inkább láthatóvá válik: a balesetek száma folyamatosan emelkedik. Sok esetben a figyelmetlenség, a szabályok figyelmen kívül hagyása vagy a nem megfelelő felszereltség vezet súlyos következményekhez. Így a biztonságos rollerezésről nem lehet eleget beszélni.
Rolleres balesetek, tragédiák
A minap egy győri rolleres ütközött frontálisan egy személygépkocsival, a rolleres életét már nem lehetett megmenteni. Az eset nem egyedi, a suhanó járművön védőfelszerelés nélkül közlekedők súlyos következményeknek vannak kitéve. A lenti rolleresbalesetekról szóló videót a vármegyei rendőrfőkapitányság tette közzé néhány héttel ezelőtt a közösségi oldalán, a nyíregyházi helyszínek jól felismerhetőek rajta, s csak az erős idegzetűek nézzék meg a borzalmas zuhanásokat!
A rolleres szerencsétlenségek kapcsán már a rendőrség is figyelmeztetést adott ki nemrégiben, mi is szemléztük, más országokban milyen szabályok vonatkoznak a rolleresekre. Íme:
- Finnországban betiltották az e-rollerezést a 15 év alattiaknál. A maximális sebesség: 25 km/h. Az e-rollerezőkre ugyanaz a véralkoholszint-határ vonatkozik, mint az autóvezetőkre, és tilos kábítószer hatása alatt közlekedni.
- Olaszországban az e-rollerek használatát 14 év felett engedélyezik. A 18 év alattiak számára kötelező a bukósisak viselése. A maximális sebesség a kerékpárutakon és az úttesten 20 km/h, a gyalogoszónákban az engedélyezett sebesség 6 km/h. A rollerre kötelező biztosítást kell kötni, amelyet matricával szükséges igazolni, de kötelező lett a rendszám és a lámpák használata is, valamint mindkét keréken fékrendszernek kell lennie.
- Hollandiában az e-rollerek szabályozása viszonylag szigorú, és eltér a többi európai országétól. Csak olyan e-rollerekkel lehet közúton közlekedni, amelyeket a holland járműhatóság engedélyez. Ezeket a járműveket „különleges mopedként” sorolják be. A közúton legálisan használt e-rollerekre rendszámtáblát kell tenni és kötelező felelősségbiztosítást kötni. Használatukhoz be kell tölteni a 16. életévet, a megengedett sebesség 25 km/h, a bukósisak viselése nem kötelező, de erősen ajánlott.
- Németországban az e-rollereket 14 éves kortól lehet vezetni, maximum 20 km/h sebességgel, de csak kerékpárutakon, nem járdán. A bukósisak viselése nem kötelező ugyan, de itt is erősen ajánlott. Kötelező viszont a felelősségbiztosítás, valamint a kétkerekűeknek rendelkezniük kell két egymástól független fékrendszerrel, első és hátsó világítással, fényvisszaverővel és csengővel. Tilos egy e-rolleren egynél több személynek utazni. Végül ugyanazok az ittas vezetésre vonatkozó szabályok érvényesek rájuk, mint az autósokra.
Rolleres baleset NyíregyházánFotók: Bordás Béla
