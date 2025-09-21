szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

28°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Suhanó járművek

24 perce

Szörnyű baleset a városban, a rolleresek óriási veszélynek vannak kitéve

Címkék#rolleres baleset#rendőrség#szabály

Suhanó járművek. Egyre több a súlyos e-rolleres baleset: a figyelmetlenség, a szabályszegés és a védőfelszerelés hiánya tragédiákhoz vezethet.

Szon.hu

Az elektromos rollerek népszerűek: gyorsak, praktikusak és környezetbarát közlekedési eszközek számítanak. Ugyanakkor a kényelmes haladás árnyoldala is egyre inkább láthatóvá válik: a balesetek száma folyamatosan emelkedik. Sok esetben a figyelmetlenség, a szabályok figyelmen kívül hagyása vagy a nem megfelelő felszereltség vezet súlyos következményekhez. Így a biztonságos rollerezésről nem lehet eleget beszélni.

rolleres balesetek
Rolleres balesetek minden héten történnek Nyíregyházán is Fotó: Bordás Béla

Rolleres balesetek, tragédiák 

A minap egy győri rolleres ütközött frontálisan egy személygépkocsival, a rolleres életét már nem lehetett megmenteni. Az eset nem egyedi, a suhanó járművön védőfelszerelés nélkül közlekedők súlyos következményeknek vannak kitéve. A lenti rolleresbalesetekról szóló videót a vármegyei rendőrfőkapitányság tette közzé néhány héttel ezelőtt a közösségi oldalán, a nyíregyházi helyszínek jól felismerhetőek rajta, s csak az erős idegzetűek nézzék meg a borzalmas zuhanásokat!  

A rolleres szerencsétlenségek kapcsán már a rendőrség is figyelmeztetést adott ki nemrégiben, mi is szemléztük, más országokban milyen szabályok vonatkoznak a rolleresekre. Íme: 

  • Finnországban betiltották az e-rollerezést a 15 év alattiaknál. A maximális sebesség: 25 km/h. Az e-rollerezőkre ugyanaz a véralkoholszint-határ vonatkozik, mint az autóvezetőkre, és tilos kábítószer hatása alatt közlekedni.
  • Olaszországban az e-rollerek használatát 14 év felett engedélyezik. A 18 év alattiak számára kötelező a bukósisak viselése. A maximális sebesség a kerékpárutakon és az úttesten 20 km/h, a gyalogoszónákban az engedélyezett sebesség 6 km/h. A rollerre kötelező biztosítást kell kötni, amelyet matricával szükséges igazolni, de kötelező lett a rendszám és a lámpák használata is, valamint mindkét keréken fékrendszernek kell lennie.
  • Hollandiában az e-rollerek szabályozása viszonylag szigorú, és eltér a többi európai országétól. Csak olyan e-rollerekkel lehet közúton közlekedni, amelyeket a holland járműhatóság engedélyez. Ezeket a járműveket „különleges mopedként” sorolják be. A közúton legálisan használt e-rollerekre rendszámtáblát kell tenni és kötelező felelősségbiztosítást kötni. Használatukhoz be kell tölteni a 16. életévet, a megengedett sebesség 25 km/h, a bukósisak viselése nem kötelező, de erősen ajánlott.
  • Németországban az e-rollereket 14 éves kortól lehet vezetni, maximum 20  km/h sebességgel, de csak kerékpárutakon, nem járdán. A bukósisak viselése nem kötelező ugyan, de itt is erősen ajánlott. Kötelező viszont a felelősségbiztosítás, valamint a kétkerekűeknek rendelkezniük kell két egymástól független fékrendszerrel, első és hátsó világítással, fényvisszaverővel és csengővel. Tilos egy e-rolleren egynél több személynek utazni. Végül ugyanazok az ittas vezetésre vonatkozó szabályok érvényesek rájuk, mint az autósokra.

Rolleres baleset Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu