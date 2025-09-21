Szörnyű baleset a városban, a rolleresek óriási veszélynek vannak kitéve

Az elektromos rollerek népszerűek: gyorsak, praktikusak és környezetbarát közlekedési eszközek számítanak. Ugyanakkor a kényelmes haladás árnyoldala is egyre inkább láthatóvá válik: a balesetek száma folyamatosan emelkedik. Sok esetben a figyelmetlenség, a szabályok figyelmen kívül hagyása vagy a nem megfelelő felszereltség vezet súlyos következményekhez. Így a biztonságos rollerezésről nem lehet eleget beszélni.

Rolleres balesetek minden héten történnek Nyíregyházán is Fotó: Bordás Béla

Rolleres balesetek, tragédiák

A minap egy győri rolleres ütközött frontálisan egy személygépkocsival, a rolleres életét már nem lehetett megmenteni. Az eset nem egyedi, a suhanó járművön védőfelszerelés nélkül közlekedők súlyos következményeknek vannak kitéve. A lenti rolleresbalesetekról szóló videót a vármegyei rendőrfőkapitányság tette közzé néhány héttel ezelőtt a közösségi oldalán, a nyíregyházi helyszínek jól felismerhetőek rajta, s csak az erős idegzetűek nézzék meg a borzalmas zuhanásokat!

A rolleres szerencsétlenségek kapcsán már a rendőrség is figyelmeztetést adott ki nemrégiben, mi is szemléztük, más országokban milyen szabályok vonatkoznak a rolleresekre. Íme: