2 órája
Gyalázattal teljes dolgott tettek az anyukájával Nyíregyházán!
Egy fiatal ember hallatlan dolgot művelt. "Megrémült szegény" - írta a férfi.
Rolleres okozott a hölgynek nem kevés bosszúságot.
Forrás: illusztráció / getty images
Nyíregyházán történt az eset, amikor egy elektromos rollerrel közlekedő fiatalember nekihajtott egy nő autójának, majd megállás nélkül továbbment – számolt be róla a sértett fia a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban.
Nem állt meg a rolleres
A férfi beszámolója szerint az eset a Derkovits utca elején, kedden dél körül történt:
„Édesanyám éppen a kaput nyitotta ki, hogy beálljon az autóval, amikor nagy csattanást hallott. Megrémült szegény, majd látta, hogy egy roller nekiment az autójának. A karosszériában kár keletkezett. A rolleres azonban meg sem állt, hanem továbbhajtott a tiszavasvári felüljáró irányába.” – írta.
A férfi hozzátette: a fiatalember fekete rollerrel, fekete ruhában, fekete bukósisakban közlekedett, és egy élénksárga válltáska is volt nála. A család kéri a lakosság segítségét a férfi azonosításához, és hangsúlyozták:
„Felelősséggel tartozik a tettéért. Minimum elvárásunk, hogy bocsánatot kérjen. Amennyiben napokon belül nem kapunk megkeresést, feljelentést teszünk.”
A történethez több komment is érkezett a közösségi oldalon. Egy hozzászóló így reagált:
„A járdákon is száguldoznak, és még nekik áll feljebb, ha az ember útjukba kerül. Full gázon mennek, semmi kötelességtudat nincs bennük. Tisztelet a kivételnek, de sajnos egyre több a felelőtlen rolleres.”
A sértett fia zárásként azt írta:
„Személy szerint én több szempontból korlátoznám és szigorúan szabályoznám ezeknek a közlekedési eszközöknek a használatát. A fiatalember viselkedését inkább nem minősíteném. Előre is köszönöm mindenkinek, aki akár egy megosztással is segít.”