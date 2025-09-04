szeptember 4., csütörtök

Rongyalkodott Nyíregyházán... Van olyan elvetemült, aki képes lenne így beleülni? 😲

Címkék#Nyíregyháza#hölgy#bicikli

Ilyet még nem nagyon láttunk: bár megszokhattuk, hogy a városban időről időre eltűnnek kerékpárok, most egészen különös lopás történt. Ezúttal nem a biciklit vitték el, csupán az ülés tűnt el róla.

Nagy Zoltán
Forrás: illusztráció / getty images

Az eset kapcsán a károsult egy felháborodott bejegyzést tett közzé a Nyíregyházán Hallottam! Facebook-csoportban.

„Üzenem annak, aki ellopta a bicikliről az ülést: menj el dolgozni, és vegyél magadnak, ne lopj! Másrészt hozd vissza, mert a feljelentés megtörtént, és meg leszel találva.” – írta a nő.

 

Egy másik hozzászóló hasznos tanácsot adott: „Én megnézném a környéken lévő szemetes kukákat! Régen az én biciklimről is leszerelték az ülést, és egy közeli kukában találtam meg. Heccből csinálták.”

Volt, aki humorral próbálta feldolgozni a történteket: „Így a legjobb ráülni” – engedett meg magának egy pajzán viccet egy hölgy, majd hozzátette: „Egyébként csúnya dolog volt, ilyen rongyalkodást megcsinálni!”

 

