Tartalmas egy óra

1 órája

Példaképként találkozott a nyíregyházi diákokkal Scherer Péter

Címkék#Scherer Péter#petőfi iskola#színművész#Roma Ádám#példakép

A Jászai Mari-díjas színűvész egy órát töltött a nyíregyházi diákokkal Roma Ádám meghívására. Scherer Péter a 294. példakép volt a Petőfi-tagintézmény programjában.

Munkatársunktól
Roma Ádám pedagógus meghívására Scherer Péter színművész volt a Példaképek a Petőfiben program vendége

Fotó: Roma Ádám archívuma

Augusztus közepén kereste fel Scherer Pétert Roma Ádám, hogy a Jászai Mari-díjas színművész látogasson el a Példaképek a Petőfiben programba. 

A Példaképek a Petőfiben program legutóbbi vendége Scherer Péter színművész volt, akivel a Szindbád Színháztörténeti Múzeumban találkozhattak a petőfis diákok
Fotó: Roma Ádám archívuma

A Pedagógus Oscar-díjas nyíregyházi tanár a közösségi oldalán osztotta meg, hogy szeptember 6-án, szombaton  egy órát tölthettek a színművész társaságában. 

Kihívást jelentett, hogy szombaton zárva van a iskola, komoly kérdés volt, hogyan és hol tudnak találálkozni példaképükkel a petőfis tanulók, mielőtt Scherer Péter este 7 órától a Móricz Zsigmond Színházban színpadra lép. Kirják Róbert, a nyíregyházi teátrum igazgatója sietett a kis csapat segítségére, így a Szindbád Színháztörténeti Múzeumban faggathatták a gyerekek a színészt az életpályájáról. 

Elröppent az egy óra Scherer Péter társaságában

A Példaképek a Petőfiben program megálmodója és vezetője joggal büszke arra, hogy a Jászai Mari-díjas színész már a  294. a példaképek sorában, akivel a tanítványai találkozhattak.

A bejegyzése szerint egy órát töltöttek el a színművésszel, ami tele volt humorral, színészi játékkal, élménnyel, s a beszélgetés alatt azt is megtudhatták a diákok, hogy Scherer Péter már gyermekként is sikeres színészpalánta volt, ám mielőtt a világot jelentő deszkákra lépett, elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki szakát. 

Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével is kitüntetett művész elmondta azt is a gyerekeknek, hogy türelmes volt pályája elején, a siker 34 évesen érte el, addig kőkeményen dolgozott, s ezt teszi ma is. Elmesélte, hogy Mucsi Zoltánnal egy véletlennek köszönhetően találkoztak, szó volt még mítoszokról, arról, hogyan készül egy-egy szerepre, előadásra.

Az egy óra pillanatok alatt elröppent. Készültek közös fotók, szelfik. A végén a gyerekektől nagy pacsival köszönt el, nagyon emberi volt – írta Roma Ádám, a nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézményének fizika-informatika szakos tanára, aki személy szerint motivációt, lendületet, szemléletet kapott Scherer Pétertől. S hálás, hogy példaképként találkozhattak a diákjai a népszerű és sikeres színésszel.

 

