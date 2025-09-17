7 órája
A halál torkából mentette ki a nyugat-nílusi lázzal fertőzött kis beteget a kótaji háziorvos
Mozgalmas tavaszi-nyári szezont tudhat maga mögött dr. Kiss Csaba. A kótaji háziorvos és állatmentő megannyi beteg, elárvult, sérült madáron segített, de mókusok, denevérek, sőt, még egy törpe cickány is a vendégszeretetét élvezte.
Szokatlanul csóválta a fejét az a bagoly, amit egy rakamazi kertben találtak. Először arra gyanakodtak, hogy eltört a szárnya, mert hiába közelített hozzá ember és kutya, meg sem próbált elmenekülni. Kihez fordulhatnak az állatbarátok ilyen esetbe? Mi a madármentés menete? Mi történik a megtalálástól a sérült madár bejelentéséig, illetve elszállításáig?
– Felhívtam dr. Kiss Csabát, akit amellett, hogy háziorvos, a Hortobágyi Madárkórház Alapítvány tagja, és a vadállatok védőszentjeként ismernek a helyiek. Elmondta, mivel és hogyan nyúljak a madárhoz, ami szerencsére egyáltalán nem volt harcias, nem csípett, nem csapkodott a szárnyával, így könnyű volt dobozba tenni. Amikor Csaba megvizsgálta, semmi jóval nem kecsegtetett – jegyezte meg Lajti Evelin, aki tudta, hogy jó kezekben hagyta a baglyot, de azóta is gyakran eszébe jut, mi lehet vele.
– Az erdei fülesbagolynak, amit elhoztak hozzám, koordinációs gondja volt, állandóan tekergette a fejét és dülöngélt, ami miatt nagyon nehéz volt etetni is. Néhány napig mi gondoskodtunk róla, de mivel javulást nem értünk el nála, csak stagnált az állapota, beküldtem a Hortobágyi Madárkórházba.
Rengeteg beteg, sérült madárról gondoskodott a szezonban
A tavaszi-nyári időszakban nagyon sok elárvult fióka, beteg, mérgezett, sérült madár került dr. Kiss Csabához.
– Volt olyan eset is, amikor egy harkályodút a fával együtt kaptam meg, benne a fiókákkal, de a legkülönfélébb énekesmadarak fordultak meg nálam: rozsdafarkúak, rigók, fecskék, cinegék és még sok más faj. Az idén például nagyon sok fiatal közép fakopáncs került hozzám, többségük ablaknak repült, súlyos agyrázkódást vagy koponyasérülést szenvedett. Volt egy nagyon érdekes eset, egy valószínűleg nyugat-nílusi lázzal fertőzött fiatal héja. Azt hittem, hogy egy néhány óránál tovább nem fog élni, de hosszas küszködés után végül sikerült nemcsak életben tartani, hanem teljesen meg is gyógyítani. Pedig úgy került hozzám, hogy gyakorlatilag nem tudott még megülni sem a földön, mert a fertőzés miatt súlyos egyensúlyzavara volt, folyamatosan tekerte a fejét az egyik irányba – vélhetően nagyon szédült – és tekeredett utána a teste is. Szegény megállás nélkül pörgött a földön… Ebben a stádiumban már elég nagy a halálozási arány, de elég erős volt, így fokozatosan sikerült kihozni a fertőzésből, és két-három hét után szabadon engedhettük – húzta ki magát büszkén a kótaji háziorvos. Hozzátette: a szezon vége felé kevesebb a bajba jutott állat is, de még a napokban is került hozzá egy fecskefióka. A késői költésből visszamaradt példány nem akar önállósodni, pedig elég nagy már ahhoz, hogy egyedül táplálkozzon. Valószínűleg náluk fog áttelelni.
Dr. Kiss Csaba kérdésünkre elárulta: az idén eddig 250–300 állatot nevelt fel vagy gyógyított meg a hétköznapi galambtól a gyönyörű és ritka jégmadárig, de gondoskodott mókusokról, denevérekről, sőt, még törpe cickányról is. Tizennégy éves kora óta önkéntes, egy évtizede a Hortobágyi Madárkórház Alapítvány kuratóriumi tagja, tapasztalt és elkötelezett a mentésben, de olykor neki is szüksége van segítségre.
– Ha különleges esettel találkozom, igyekszem felvenni a kapcsolatot annak szakértőjével. Amikor például kék vércse tojásokat kaptam, azokat kellett kikeltetem és a fiókákat felnevelnem, megkerestem a hazai specialistáját. Vannak az országban nagyon jó szakemberek, ilyen Nyíregyházán Szép Tibor professzor, a partifecskék világhírű kutatója vagy Orbán Tamás, akinek az énekesmadarak a szakterülete, tehát van kivel konzultálnunk.
Madármentés: mit tegyünk, ha sérült madarat találunk?
- Miről ismerjük meg a beteg madarat?
Arról, hogy hagyja magát megfogni. A vadmadár fél az embertől, és számára biztonságos távolságot tartva elrepül. Akkor is, ha esetleg beteg. Ha nem repül el, akkor vagy sérült a szárnya, vagy olyan súlyos beteg, hogy órái, percei vannak hátra.
- Meg szabad fogni a segítségre szoruló állatot?
Igen, méghozzá akkor és ott, ahol észrevettük. Ki kell használni a lehetőséget, hogy megmentsük, mert lehet, hogy az utolsó erejével elrepül, és nem találjuk meg. Akkor pedig biztos, hogy elpusztul.
- Hogyan fogjuk meg a sérült madarat?
A beteg madarak megfogása balesetveszélyes lehet, a ragadozók karmaikkal, a gólyák, gémek csőrükkel védekezhetnek. Éppen ezért célszerű a madár fejét letakarni, és bőrkesztyűvel a csüdjét és nyakát óvatosan átfogva, szárnyát testéhez simítva, hónunk alá véve rögzíteni.
- Miben szállítsuk?
A madarat ruhával vagy fűvel, szalmával bélelt kartondobozban kell szállítani. A doboz akkora legyen, hogy a madár összecsukott szárnyakkal és maga alá húzott lábakkal éppen elférjen benne, de a farkát ne gyűrje. Ne lásson ki, egy másfél órás időszakra levegőző lyukak sem kellenek. Ha a szállítás elhúzódik, a beteg maximum néhány óráig maradhat a szűk dobozban, amit minden esetben jól be kell kötni, de még jobb széles ragasztószalaggal is lezárni. Rázkódás, a felbillenés lehetőségét kizárva, csendben, rádió használat nélkül, gépkocsiban szállítsuk kórházba a lehető leghamarabb – olvasható a madármentés menete a Hortobágyi Madárkórház honlapján.
