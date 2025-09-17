A halál torkából mentette ki a nyugat-nílusi lázzal fertőzött kis beteget a kótaji háziorvos

Szokatlanul csóválta a fejét az a bagoly, amit egy rakamazi kertben találtak. Először arra gyanakodtak, hogy eltört a szárnya, mert hiába közelített hozzá ember és kutya, meg sem próbált elmenekülni. Kihez fordulhatnak az állatbarátok ilyen esetbe? Mi a madármentés menete? Mi történik a megtalálástól a sérült madár bejelentéséig, illetve elszállításáig?

Sérült madár: dr. Kiss Csaba, a madármentő háziorvos csak ebben a szezonban több mint 250 segítségre szoruló állatról gondoskodott, többek között erről az erdei fülesbagolyról is

Fotó: Lajti Evelin archívuma

– Felhívtam dr. Kiss Csabát, akit amellett, hogy háziorvos, a Hortobágyi Madárkórház Alapítvány tagja, és a vadállatok védőszentjeként ismernek a helyiek. Elmondta, mivel és hogyan nyúljak a madárhoz, ami szerencsére egyáltalán nem volt harcias, nem csípett, nem csapkodott a szárnyával, így könnyű volt dobozba tenni. Amikor Csaba megvizsgálta, semmi jóval nem kecsegtetett – jegyezte meg Lajti Evelin, aki tudta, hogy jó kezekben hagyta a baglyot, de azóta is gyakran eszébe jut, mi lehet vele.

– Az erdei fülesbagolynak, amit elhoztak hozzám, koordinációs gondja volt, állandóan tekergette a fejét és dülöngélt, ami miatt nagyon nehéz volt etetni is. Néhány napig mi gondoskodtunk róla, de mivel javulást nem értünk el nála, csak stagnált az állapota, beküldtem a Hortobágyi Madárkórházba.

Rengeteg beteg, sérült madárról gondoskodott a szezonban

A tavaszi-nyári időszakban nagyon sok elárvult fióka, beteg, mérgezett, sérült madár került dr. Kiss Csabához.

– Volt olyan eset is, amikor egy harkályodút a fával együtt kaptam meg, benne a fiókákkal, de a legkülönfélébb énekesmadarak fordultak meg nálam: rozsdafarkúak, rigók, fecskék, cinegék és még sok más faj. Az idén például nagyon sok fiatal közép fakopáncs került hozzám, többségük ablaknak repült, súlyos agyrázkódást vagy koponyasérülést szenvedett. Volt egy nagyon érdekes eset, egy valószínűleg nyugat-nílusi lázzal fertőzött fiatal héja. Azt hittem, hogy egy néhány óránál tovább nem fog élni, de hosszas küszködés után végül sikerült nemcsak életben tartani, hanem teljesen meg is gyógyítani. Pedig úgy került hozzám, hogy gyakorlatilag nem tudott még megülni sem a földön, mert a fertőzés miatt súlyos egyensúlyzavara volt, folyamatosan tekerte a fejét az egyik irányba – vélhetően nagyon szédült – és tekeredett utána a teste is. Szegény megállás nélkül pörgött a földön… Ebben a stádiumban már elég nagy a halálozási arány, de elég erős volt, így fokozatosan sikerült kihozni a fertőzésből, és két-három hét után szabadon engedhettük – húzta ki magát büszkén a kótaji háziorvos. Hozzátette: a szezon vége felé kevesebb a bajba jutott állat is, de még a napokban is került hozzá egy fecskefióka. A késői költésből visszamaradt példány nem akar önállósodni, pedig elég nagy már ahhoz, hogy egyedül táplálkozzon. Valószínűleg náluk fog áttelelni.