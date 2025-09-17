Figyelem! Újabb üzletet nyit a népszerű és nagyon olcsó áruházlánc Szabolcs vármegyében

A népszerű üzletlánc így már négy bolttal várja majd a vásárlókat vármegyénkben. A Sinsay ezúttal Kisvárdán kínálja majd az olcsó ruhadarabokat, lakáskiegészítőket.

Már a negyedi Sinsay üzlet nyílik meg vármegyénkben

Fotó: MW-archív

Először a Kisvárdán Hallottam facebook csoportba tette fel a kérdést valaki, hogy vajon mikor nyílik a Sinsay. A sejtése beigazolódott, nem kell már sokat várni. Legutóbb arról számoltunk be, hogy a Várda Bevásárlóközpont területén új üzletek és immár KFC étterem is várja a vásárlókat.