Üzletnyitás

3 órája

Figyelem! Újabb üzletet nyit a népszerű és nagyon olcsó áruházlánc Szabolcs vármegyében

Sokan várják már az üzlet megnyitását! Hamarosan úabbj Sinsay lesz Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

Szon.hu
Új üzlet nyílik Szabolcs vármegyében

Fotó: MW-archív

A népszerű üzletlánc így már négy bolttal várja majd a vásárlókat vármegyénkben. A Sinsay ezúttal Kisvárdán kínálja majd az olcsó ruhadarabokat, lakáskiegészítőket.

Sinsay Kisvárdán
Már a negyedi Sinsay üzlet nyílik meg vármegyénkben
Fotó: MW-archív

Először a Kisvárdán Hallottam facebook csoportba tette fel a kérdést valaki, hogy vajon mikor nyílik a Sinsay. A sejtése beigazolódott, nem kell már sokat várni. Legutóbb arról számoltunk be, hogy a Várda Bevásárlóközpont területén új üzletek és immár KFC étterem is várja a vásárlókat. 

Sinsay Kisvárdán

Most újabb boltoknak örülhetnek a kisvárdaiak, és a környéken lakók, hiszen a nyíregyházi kettő, és a mátészalkai után a Várda Market ad majd helyet az új Sinsay üzletnek. A Magyarországon immáron 69 üzlettel rendelkező lengyel divatmárka, az olcsó, mégis divatos darabokkal várja a vásárlókat. 

A Várda Market is megerősítette kérdésünkre a nyitás időpontját: előreláthatólag október 9-én reggel 9 órától tárja ki az üzlet a kapuit. 

A 2013-ban alapított üzletlánc főként a tiniket és a 20-as éveiben járó fiatalokat célozza meg gazdag választékával, amely a trendi alkalmi és hétköznapi ruhától a cipőn és dekoráción át a lakberendezési tárgyakig és edzőtermi kiegészítőkig terjed, de található kínálatában irodaszer és elektronikai cikk is.

 

