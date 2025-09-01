1 órája
Ötven éves a Sipkay, Nyíregyháza egyik legnépszerűbb iskolája
A nagy hagyományokra visszatekintő intézmény a régió meghatározó szakképzési szereplője lett és felkerült a neve az országos szakképzési palettára is. A Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum jubilál: 50 éves lett.
Az 50. tanév kezdődött el hétfő reggel
Fotó: Kelet-Magyarország/Bozsó Katalin
Különleges volt a hétfő reggeli évnyitó: az 50. tanévét kezdte meg a Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum. Az intézmény történetét, céljait és küldetését Zsigó Zita igazgató foglalta össze.
A Sipkay ismertté és elismertté vált
– 1975. szeptember 1-jén egy új iskolaépületben kezdte meg a tanévet a Közgazdasági Technikum Kereskedelmi Tagozata és a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Intézet, a megye talán két legkisebb iskolája először Kereskedelmi Oktatási Központ, majd Nyíregyházi Kereskedelmi Szakközépiskola és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola néven. 1981-ben kezdődött az intézményben a cukrász képzés. Az intézmény 1989-ben vette fel Sipkay Barna nyíregyházi publicista nevét. 1990-ben felavatták Nagy Lajos szobrászművész alkotását, Sipkay Barna mellszobrát az iskola előtt. 1992-ben indult az első két tanítási nyelvű képzés az intézményben német nyelven, idegenforgalmi osztállyal. 1999-ben akkreditált felsőfokú képzés indult a budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Karával, kereskedelmi, vendéglátóipari szakmendzser szakmákban. Az iskola vezetői és a kollegák igen aktívan dolgoztak a szakképzés fejlesztési programokban, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a Sipkay ismertté és elismertté vált a kereskedelmi és vendéglátós iskolák országos listáján. 2015-ben a szakképzés átszervezésével megalakult a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, melynek iskolánk is része.
Az elmúlt 10 évben a szakképzés módszertani megújításának köszönhetően a szakképzés gyakorlatorientált, tevékenységközpontú, olyan készségek elsajátítására van lehetőségük a tanulóinknak, amik a munkaerőpiac igényeihez igazodnak.
– A kereskedelem, turizmus-vendéglátás ágazatokban ez a nagy hagyományokra visszatekintő intézmény a régió meghatározó szakképzési szereplője lett és felkerült a neve az országos szakképzési palettára is. 2018-ban a kereskedelem ágazatban angol két tanítási nyelvű képzés indult. 2020-tól az intézmény a Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum nevet viseli.
Tanévnyitó a SipkaybanFotók: Bozsó Katalin
A sikereket ünneplik a jubileumi évben
– A név változásai mögött egy stabil képzési szerkezet, és összetartó innovatív oktatói közösség áll, ami biztosítja a magas színvonalú oktatást tanulóink számára. A város rendezvényein tanulóink és oktatóink sokszor megmutathatták a városlakóknak a szakmáink iránti elkötelezettségüket.
Szakmai és közismereti versenyeredményeink méltán igazolják azt a szakmai munkát mely az iskola hírnevét, elismertségét eredményezte. A jelenlegi és a korábbi oktatói testület és a dolgozói közösség elhivatottsága megalapozta ezt az utat.
– A 2025/2026-os tanév az iskola 50 éves jubileumi tanéve, melyben az elődök által lerakott alapokra felépült sikeres intézmény megalakulását ünnepeljük. A tanév során minden hónapban egy-egy rendezvénnyel tesszük emlékezetessé mindenki számára a jubileumot, melynek nyitó eseménye az ünnepélyes tanévnyitó volt, ahol a korábbi igazgatók és volt oktatóink jelenlétében nyitottuk meg az új tanévet – tette hozzá Zsigó Zita.
