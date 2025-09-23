52 perce
Mérges skorpiók Szabolcsban?
Nem mindennapi kezdeményezés indult el a Facebookon. Két, skorpiókkal foglalkozó biológus arra kíváncsi, felbukkantak-e már nálunk ezek az ízeltlábúak. Vajon Szabolcsban is megjelentek már?
Euscorpiidae skorpiók a szlovéniai Piranban
Forrás: Facebook / Állathatározó
Kedves Természetbarátok, Kirándulni és/vagy Fotózni Szeretők! - írták az Állathatározó Facebook-csoportban. - Szabó Márton (Károly Darvin) és Czinke László (László Czinke) vagyunk, egyéb hobbijaik és hivatásuk mellett skorpiókkal is foglalkozó biológusok. A hasonló jellegű, hatalmas sikerű „Citizen Science” online kezdeményezések eredményein felbuzdulva (lásd még pl. Páll-Gergely Barna inváziós csigákkal kapcsolatos, facebookos adatgyűjtését) mi magunk is belevágnánk egy régóta dédelgetett, skorpiós projektbe.
Skorpiók Magyarországon?
Az Euscorpiidae Laurie, 1896 skorpiócsalád tagjai Európa talán legismertebb skorpiói. Azok, akik nyaraltak már a horvát, szlovén vagy olasz tengerparti területeken, jó eséllyel találkoztak már ezekkel a skorpiókkal. A családba sorolt 5 genusz közül az Euscorpius a legismertebb, ami a scorpdb.com és a ntnu.no/ub/scorpion-files/ online adatbázisok szerint jelenleg 74 fajjal büszkélkedhet. A család genuszainak és fajainak megkülönböztetése nüansznyi külső bélyegek, az ivarszervek morfológiájának alapos vizsgálata, valamint újabban genetikai vizsgálatok révén lehetséges. Hazai berkekben a család legismertebb fajai az E. italicus (olasz skorpió), az E. carpathicus fajkomplex (kárpáti skorpió), valamint az E. tergestinus.
Az Euscorpiidae család tagjait könnyű felismerni: méretük jellemzően kicsi (csak ritkán éri el az 5 cm-t), színük legtöbbször világos vagy sötétbarna (esetenként feketébe hajló), a kitinpáncél enyhén viaszos fényű, az ollók csepp-alakúak és aránylag erőteljesek, a farokrész (metasoma) pedig vékony és filigrán.
Időről-időre szárnyra kap az a szóbeszéd, miszerint az Euscorpiidae skorpiók már Magyarországon is megtelepedtek, és áttelelő példányok formájában jelen van hazánk területén. Egy másik, ugyancsak gyakran kerülgetett téma, miszerint a Mediterráneumban üdülők akaratukon kívül haza-hazahoznak magukkal egy-egy ilyen skorpió példányt. Mi most annak szeretnénk utána járni, hogy ezek a szóbeszédek mennyire igazak, illetve amennyiben az Euscorpiidae skorpiócsalád bármely faja jelen van hazánkban, úgy az ország mely területére jutott már el.
Jelen felhívásunkkal a Magyarországon élőkhöz szólunk. Arra kérünk benneteket, hogy támogassatok bennünket azzal, hogy nyitott szemmel jártok, és amennyiben Magyarország területén bárhol (legyen az ember által lakott terület, vagy természetes élőhely) bármilyen skorpióval találkoztok, lehetőségeitekhez képest készítsetek egy fotót az állatról (okostelefont vagy digitális fényképezőgépet használva, lehetőleg méretaránnyal – egy 5 Ft-os, vagy egy golyóstoll kupakja tökéletesen megteszi méretarány gyanánt), és az élőhelyről is, amelyben az egyedet találtátok. A fényképekkel keressetek bennünket Facebookon, vagy írjatok e-mailt a [email protected] vagy a [email protected] címre!
Amire mindenképp szükségünk van:
- Az észlelést végző személy neve
- Az állatról készült fotó
- Az észlelés minél pontosabb helyszíne (város/utca/házszám vagy térképi koordináták)
- Az észlelés dátuma
- Az észlelés napszaka (éjszaka vagy nappal)
- Amennyiben az észlelés lakott területen történt, úgy tudható-e az, hogy az észlelési pont közelében valaki járt-e a közelmúltban Olaszországban, Szlovéniában, Horvátországban, Ausztriában, Romániában, Franciaországban, Csehországban, Angliában, Oroszországban vagy észak-afrikai területeken (avagy bármilyen olyan országban, ahonnan az állat potyaustaként hazánkba keveredhetett), illetve vásárolt-e egzotikus vagy mediterrán gyümölcsöt, esetleg külföldről bútort, stb.
Továbbá:
Ha az állatot sikerülne óvatosan egy tároló tégelybe/ üvegcsébe terelni (pl. egy ecsettel vagy bottal), majd előzetes megbeszélést követően eljuttatni hozzánk – ezzel elősegítve az esetleges fajszintű meghatározást –, azért rendkívül hálásak lennénk!
FONTOS: Minden skorpió méreggel ölő ragadozó ízeltlábú!!! Senkit sem szeretnénk arra bátorítani, hogy szabad kézzel megfogja ezeket az állatokat! Noha az Euscorpiidae fajok mérge ugyan nem sorolandó az erős skorpiómérgek közé, e skorpiók csípése az egyén egészségi állapotától, korától és kórtörténetétől függően akár komoly allergiás reakciókat is okozhat, amely esetenként orvosi segítséget is igényelhet!
Amennyiben kellő mennyiségű adat gyűlik össze, és a projekt sikerrel zárul, a nagy mennyiségű, hiteles és fontos adatot beküldők előzetes megbeszélést követően társszerzők lehetnek a munkából készülő publikációban! Osztani lehet.
Köszönjük!
Marci & Laci