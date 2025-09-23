Mérges skorpiók Szabolcsban?

Kedves Természetbarátok, Kirándulni és/vagy Fotózni Szeretők! - írták az Állathatározó Facebook-csoportban. - Szabó Márton (Károly Darvin) és Czinke László (László Czinke) vagyunk, egyéb hobbijaik és hivatásuk mellett skorpiókkal is foglalkozó biológusok. A hasonló jellegű, hatalmas sikerű „Citizen Science” online kezdeményezések eredményein felbuzdulva (lásd még pl. Páll-Gergely Barna inváziós csigákkal kapcsolatos, facebookos adatgyűjtését) mi magunk is belevágnánk egy régóta dédelgetett, skorpiós projektbe.

Magyarországon is megjelentek ezek a skorpiók?

Forrás: Wikipedia

Skorpiók Magyarországon?

Az Euscorpiidae Laurie, 1896 skorpiócsalád tagjai Európa talán legismertebb skorpiói. Azok, akik nyaraltak már a horvát, szlovén vagy olasz tengerparti területeken, jó eséllyel találkoztak már ezekkel a skorpiókkal. A családba sorolt 5 genusz közül az Euscorpius a legismertebb, ami a scorpdb.com és a ntnu.no/ub/scorpion-files/ online adatbázisok szerint jelenleg 74 fajjal büszkélkedhet. A család genuszainak és fajainak megkülönböztetése nüansznyi külső bélyegek, az ivarszervek morfológiájának alapos vizsgálata, valamint újabban genetikai vizsgálatok révén lehetséges. Hazai berkekben a család legismertebb fajai az E. italicus (olasz skorpió), az E. carpathicus fajkomplex (kárpáti skorpió), valamint az E. tergestinus.

Az Euscorpiidae család tagjait könnyű felismerni: méretük jellemzően kicsi (csak ritkán éri el az 5 cm-t), színük legtöbbször világos vagy sötétbarna (esetenként feketébe hajló), a kitinpáncél enyhén viaszos fényű, az ollók csepp-alakúak és aránylag erőteljesek, a farokrész (metasoma) pedig vékony és filigrán.

Időről-időre szárnyra kap az a szóbeszéd, miszerint az Euscorpiidae skorpiók már Magyarországon is megtelepedtek, és áttelelő példányok formájában jelen van hazánk területén. Egy másik, ugyancsak gyakran kerülgetett téma, miszerint a Mediterráneumban üdülők akaratukon kívül haza-hazahoznak magukkal egy-egy ilyen skorpió példányt. Mi most annak szeretnénk utána járni, hogy ezek a szóbeszédek mennyire igazak, illetve amennyiben az Euscorpiidae skorpiócsalád bármely faja jelen van hazánkban, úgy az ország mely területére jutott már el.