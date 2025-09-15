Új attrakció Nyíregyházán: így elevenedik meg a sváb örökség a sóstói skanzenben

Történelmi emlékhely és kiállítótér lesz az a sváb lakóház és csűr, ami a nyíregyházi Sóstói Múzeumfaluban épül 650 millió forintos európai uniós támogatásból. Az Swabian Heritage elnevezésű program öt részből áll, s célja a sváb épített, szellemi és kulturális örökségek feltérképezése Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, valamint a romániai Bihar és Szatmár megyében – mondta el a beruházás nyitórendezvényén Baloghné Szűcs Zsuzsanna.

Sóstói Múzeumfalu: hamarosan megkezdődik az új sváb lakóház és csűr építése a nyíregyházi skanzenben. A részletekről Baloghné Szűcs Zsuzsanna igazgató (jobbról a második) beszélt a beruházás nyitórendezvényén

Fotó: nyiregyhaza.hu

Egy vállaji sváb lakóházról mintázzák a Sóstói Múzeumfalu épülő attrakcióját

A nyíregyházi skanzen igazgatója kifejtette: a pályázat egy tizennyolc hónapos kutatási fázissal indul, melynek során kiadványokat publikálnak, konferenciákat szerveznek Magyarországon és Romániában a sváb örökség megismerésének érdekében. A fejlesztés legnagyobb eleme a Sóstói Múzeumfaluban épülő sváb csűr és lakóház lesz – utóbbi kétszáz négyzetméter alapterületű és egy vállaji sváb otthonról mintázzák. A házhoz tartozó istállóban egy, a málenkij robotról szóló emlékiállítást rendeznek be, a szintén eredeti épületről mintázott csűrben pedig egy száz ember befogadására alkalmas rendezvényteret hoznak létre.

A rendezvényen dr. Szabó Tünde kormánybiztos, országgyűlési képviselő köszöntötte a vendégeket

Fotó: nyiregyhaza.hu

Baloghné Szűcs Zsuzsanna hozzátette: a projektben a román partner segítségével egy sváb interaktív turisztikai útvonalat is kidolgoznak, és közös stratégia készül annak használatára és bővítésére, de tematikus karavánokat és utazó fesztiválokat egyaránt szerveznek a közönségnek. A nyíregyházi Jósa András Múzeum és a Bihar Megyei Műemlék-védelmi Alapítvány partnerségével megvalósított beruházás – ami a tervek szerint 2027 decemberében zárul – teljes összege 1,7 millió euró, amelyből 1,33 millió eurót uniós támogatásként kapnak a kedvezményezettek.