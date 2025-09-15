szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

23°
+23
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

4 órája

Új attrakció Nyíregyházán: így elevenedik meg a sváb örökség a sóstói skanzenben

Címkék#Nyíregyháza#sváb#Sóstói Múzeumfalu

Hamarosan különleges sváb porta várja a látogatókat Nyíregyházán. Az új lakóház és csűr, amely egyszerre lesz kiállítótér és emlékhely, a Sóstói Múzeumfalu kínálatát gazdagítja majd.

Munkatársunktól

Történelmi emlékhely és kiállítótér lesz az a sváb lakóház és csűr, ami a nyíregyházi Sóstói Múzeumfaluban épül 650 millió forintos európai uniós támogatásból. Az Swabian Heritage elnevezésű program öt részből áll, s célja a sváb épített, szellemi és kulturális örökségek feltérképezése Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, valamint a romániai Bihar és Szatmár megyében – mondta el a beruházás nyitórendezvényén Baloghné Szűcs Zsuzsanna. 

Hamarosan különleges sváb porta várja a látogatókat Nyíregyházán, a Sóstói Múzeumfaluban.
Sóstói Múzeumfalu: hamarosan megkezdődik az új sváb lakóház és csűr építése a nyíregyházi skanzenben. A részletekről Baloghné Szűcs Zsuzsanna igazgató (jobbról a második) beszélt a beruházás nyitórendezvényén
Fotó: nyiregyhaza.hu

Egy vállaji sváb lakóházról mintázzák a Sóstói Múzeumfalu épülő attrakcióját

A nyíregyházi skanzen igazgatója kifejtette: a pályázat egy tizennyolc hónapos kutatási fázissal indul, melynek során kiadványokat publikálnak, konferenciákat szerveznek Magyarországon és Romániában a sváb örökség megismerésének érdekében. A fejlesztés legnagyobb eleme a Sóstói Múzeumfaluban épülő sváb csűr és lakóház lesz – utóbbi kétszáz négyzetméter alapterületű és egy vállaji sváb otthonról mintázzák. A házhoz tartozó istállóban egy, a málenkij robotról szóló emlékiállítást rendeznek be, a szintén eredeti épületről mintázott csűrben pedig egy száz ember befogadására alkalmas rendezvényteret hoznak létre.

Hamarosan különleges sváb porta várja a látogatókat Nyíregyházán, a Sóstói Múzeumfaluban.
A rendezvényen dr. Szabó Tünde kormánybiztos, országgyűlési képviselő köszöntötte a vendégeket
Fotó: nyiregyhaza.hu

Baloghné Szűcs Zsuzsanna hozzátette: a projektben a román partner segítségével egy sváb interaktív turisztikai útvonalat is kidolgoznak, és közös stratégia készül annak használatára és bővítésére, de tematikus karavánokat és utazó fesztiválokat egyaránt szerveznek a közönségnek. A nyíregyházi Jósa András Múzeum és a Bihar Megyei Műemlék-védelmi Alapítvány partnerségével megvalósított beruházás – ami a tervek szerint 2027 decemberében zárul – teljes összege 1,7 millió euró, amelyből 1,33 millió eurót uniós támogatásként kapnak a kedvezményezettek. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu