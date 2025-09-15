2 órája
Stephen King keze nyoma a nyíregyházi mozivásznon
Van már programod hétfő délutánra? Mit szólnál egy jó filmhez a nyíregyházi művészmoziban?
A hosszú menetelés – Stephen King regényének filmadaptációja Nyíregyházán
Fotó: port.hu
A nyíregyházi Krúdy Gyula Art Mozi hétfői műsora
15 óra: Jimmy Jaguár (18) – magyar játékfilm
17 óra: Volt egyszer... az anyám (12) – francia–kanadai filmdráma
19 óra: A hosszú menetelés (16) – amerikai horror
Stephen King 1979-ben megjelent regényének filmadaptációjában Amerikát egy totalitárius rezsim uralja. A rendszer minden alkalommal megrendezi A hosszú menetelés nevű eseményt, melyen három mérföld per óra sebességgel kell megállás nélkül gyalogolnia fiatal férfiaknak, különben kivégzik őket, amíg csak egy marad közülük életben.