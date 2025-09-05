Irány a strand! Még ki tudja használni az utolsó nyárias napokat, különben egy évet kell várni a fürdőzésre!

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy szeptember elsejétől csökkent a nyitva tartó medencék száma a parkfürdőben. A fokozatos zárás jegyében a családi, melegvizes élménymedencét az időjárás függvényében, előre láthatóan szeptember közepéig használhatják a strand vendégei.

Szeptember 17-ig tart nyitva a közkedvelt nyíregyházi strand, a tófürdő

Fotó: aquariusspa.hu

Strand szeptemberben is

A tófürdő vízminősége az egész szezon alatt kifogástalan volt, itt szeptember 17-e lesz az utolsó nyitvatartási nap az idei szezonban. Szeptember elsejétől a korábbi sötétedés miatt változott a strand nyitva tartás rendje, így már 19 órakor zár a tófürdő. Ennek megfelelően a délutáni jegyekben is van változás.

A korábban 18 órától elérhető jegyet már 16 órától meg lehet venni.

Az utószezonban a tófürdő csúszdáit csak hétvégeken vehetik igénybe a vendégek. Az Aquarius Élményfürdőben a nyári szezonon kívüli kedvezményes jegyek is visszatérnek szeptembertől, sőt visszatérnek a nyugdíjas és egyetemista napok, a termáljegy, amivel a termálmedence és -részleg szolgáltatásait lehet igénybe venni, kedvezményesen. Nagyon népszerű az idősebb korosztálynak szóló nyugdíjasnapok szolgáltatás, ez a kedvezmény hétfőn és csütörtökön vehető igénybe. Keddenként pedig a nyíregyházi egyetemistákat és főiskolásokat várják kedvezményes belépővel az élményfürdőbe.