Csobbanás

1 órája

Irány a strand! Még ki tudja használni az utolsó nyárias napokat, különben egy évet kell várni a fürdőzésre!

Címkék#Tófürdő#strand#Sóstó-Gyógyfürdők Zrt

Bár Nyíregyházán a parkfürdő augusztus 31-én bezárt, még mindig ki lehet használni a jó időt. Az Aquarius és a tófürdő is várja a strand szerelmeseit.

Szon.hu

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy szeptember elsejétől csökkent a nyitva tartó medencék száma a parkfürdőben. A fokozatos zárás jegyében a családi, melegvizes élménymedencét az időjárás függvényében, előre láthatóan szeptember közepéig használhatják a strand vendégei.

strand
Szeptember 17-ig tart nyitva a közkedvelt nyíregyházi strand, a tófürdő
Fotó: aquariusspa.hu

Strand szeptemberben is

 A tófürdő vízminősége az egész szezon alatt kifogástalan volt, itt szeptember 17-e lesz az utolsó nyitvatartási nap az idei szezonban. Szeptember elsejétől a korábbi sötétedés miatt változott a strand nyitva tartás rendje, így már 19 órakor zár a tófürdő. Ennek megfelelően a délutáni jegyekben is van változás. 

A korábban 18 órától elérhető jegyet már 16 órától meg lehet venni. 

Az utószezonban a tófürdő csúszdáit csak hétvégeken vehetik igénybe a vendégek. Az Aquarius Élményfürdőben a nyári szezonon kívüli kedvezményes jegyek is visszatérnek szeptembertől, sőt  visszatérnek a nyugdíjas és egyetemista napok, a termáljegy, amivel a termálmedence és -részleg szolgáltatásait lehet igénybe venni, kedvezményesen. Nagyon népszerű az idősebb korosztálynak szóló nyugdíjasnapok szolgáltatás, ez a kedvezmény hétfőn és csütörtökön vehető igénybe. Keddenként pedig a nyíregyházi egyetemistákat és főiskolásokat várják kedvezményes belépővel az élményfürdőbe.

 

