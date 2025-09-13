szeptember 13., szombat

Kornél névnap

18°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az utolsó csobbanás

36 perce

Véget ért a szezon, de van egy jó hírünk: itt még megmártózhatnak a legbátrabb strandolók

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye#strandszezon#fürdő

Kiürültek a medencék, nem állnak végeláthatatlan sorok a lángosos előtt... Ez csak egyet jelenthet: véget ért a strandszezon. A fürdőzés öröméről azonban kell lemondanunk.

Munkatársunktól

Búcsúzik a nyár, lassan már nem csak a reggelek lesznek hűvösek, a rövidnadrágot felváltja a hosszú, a pólót a pulóver, és a napbarnított bőr is megkopik. A legtöbb helyen a szeptemberi tanévkezdéssel véget ért a strandszezon is, a medencék kiürültek, a lángossütőnél sem áll végeláthatatlan sor, a hideg sör sem csúszik már úgy... Kíváncsiak voltunk, hogy a legelszántabb fürdőzőket hol várják még tárt kapukkal szeptember közepén.

Véget ért a strandszezon Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
Strandszezon: véget ért a nyár, tíz hónapot kell várnunk a következő strandolásra
Fotó: Sipeki Péter

Vége a strandszezonnak, de a fürdőzésről nem kell lemondanunk

A nyíregyházi Tófürdőben mindenképpen, egészen szeptember 17-éig 9 és 19 óra között csobbanhatnak a vendégek, a csúszdákat azonban csak hétvégén használhatják. A parkfürdő augusztus 31-én elköszönt a látogatóktól, az Aquarius Élményfürdőben pedig beköszöntött a téli-tavaszi időszak, újra elérhető a termáljegy, illetve minden hétfőn és csütörtökön kedvezményes nyugdíjas napokat tartanak. Erről bővebben itt írtunk:

A nyár utolsó napján bezárt:

  • a nagykállói, a fehérgyarmati és a tiszavasvári strand,
  • szeptember 7-én a tiszalöki Feketeszakáll Élménypark,
  • és a kisvárdai Aquacinema Gyógyfürdő és Élménypark külső medencéit is téliesítették.

A vásárosnaményi Szilva Termál- és Wellnessfürdő a hónap első két napján szezonvégi karbantartás miatt nem nyitott ki, azóta pedig az egész évben elérhető szolgáltatásokkal kényeztetik a vendégeket a termálfürdőben és a wellness részlegen, valamint a konditeremben és a sószobában. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdőben is lecserélték a beltéri úszómedence vizét, letudták a karbantartási munkálatokat, és várják a kikapcsolódni, pihenni, regenerálódni vágyókat. Őszi akciót is hirdettek: szeptember 8-ától október végéig minden hétköznap délelőtti, páros és nyugdíjas kedvezményeket kínálnak.

Néhány hete a kisvárdai strandon jártunk:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu