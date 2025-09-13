Véget ért a szezon, de van egy jó hírünk: itt még megmártózhatnak a legbátrabb strandolók

Búcsúzik a nyár, lassan már nem csak a reggelek lesznek hűvösek, a rövidnadrágot felváltja a hosszú, a pólót a pulóver, és a napbarnított bőr is megkopik. A legtöbb helyen a szeptemberi tanévkezdéssel véget ért a strandszezon is, a medencék kiürültek, a lángossütőnél sem áll végeláthatatlan sor, a hideg sör sem csúszik már úgy... Kíváncsiak voltunk, hogy a legelszántabb fürdőzőket hol várják még tárt kapukkal szeptember közepén.

Strandszezon: véget ért a nyár, tíz hónapot kell várnunk a következő strandolásra

Vége a strandszezonnak, de a fürdőzésről nem kell lemondanunk

A nyíregyházi Tófürdőben mindenképpen, egészen szeptember 17-éig 9 és 19 óra között csobbanhatnak a vendégek, a csúszdákat azonban csak hétvégén használhatják. A parkfürdő augusztus 31-én elköszönt a látogatóktól, az Aquarius Élményfürdőben pedig beköszöntött a téli-tavaszi időszak, újra elérhető a termáljegy, illetve minden hétfőn és csütörtökön kedvezményes nyugdíjas napokat tartanak. Erről bővebben itt írtunk: