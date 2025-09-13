1 órája
Véget ért a szezon, de van egy jó hírünk: itt még megmártózhatnak a legbátrabb strandolók
Kiürültek a medencék, nem állnak végeláthatatlan sorok a lángosos előtt... Ez csak egyet jelenthet: véget ért a strandszezon. A fürdőzés öröméről azonban kell lemondanunk.
Búcsúzik a nyár, lassan már nem csak a reggelek lesznek hűvösek, a rövidnadrágot felváltja a hosszú, a pólót a pulóver, és a napbarnított bőr is megkopik. A legtöbb helyen a szeptemberi tanévkezdéssel véget ért a strandszezon is, a medencék kiürültek, a lángossütőnél sem áll végeláthatatlan sor, a hideg sör sem csúszik már úgy... Kíváncsiak voltunk, hogy a legelszántabb fürdőzőket hol várják még tárt kapukkal szeptember közepén.
Vége a strandszezonnak, de a fürdőzésről nem kell lemondanunk
A nyíregyházi Tófürdőben mindenképpen, egészen szeptember 17-éig 9 és 19 óra között csobbanhatnak a vendégek, a csúszdákat azonban csak hétvégén használhatják. A parkfürdő augusztus 31-én elköszönt a látogatóktól, az Aquarius Élményfürdőben pedig beköszöntött a téli-tavaszi időszak, újra elérhető a termáljegy, illetve minden hétfőn és csütörtökön kedvezményes nyugdíjas napokat tartanak. Erről bővebben itt írtunk:
Őszi fürdődömping– ezekben a kedvezményekben lubickolhatnak a nyugdíjasok
A nyár utolsó napján bezárt:
- a nagykállói, a fehérgyarmati és a tiszavasvári strand,
- szeptember 7-én a tiszalöki Feketeszakáll Élménypark,
- és a kisvárdai Aquacinema Gyógyfürdő és Élménypark külső medencéit is téliesítették.
A vásárosnaményi Szilva Termál- és Wellnessfürdő a hónap első két napján szezonvégi karbantartás miatt nem nyitott ki, azóta pedig az egész évben elérhető szolgáltatásokkal kényeztetik a vendégeket a termálfürdőben és a wellness részlegen, valamint a konditeremben és a sószobában.
A nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdőben is lecserélték a beltéri úszómedence vizét, letudták a karbantartási munkálatokat, és várják a kikapcsolódni, pihenni, regenerálódni vágyókat. Őszi akciót is hirdettek: szeptember 8-ától október végéig minden hétköznap délelőtti, páros és nyugdíjas kedvezményeket kínálnak.
