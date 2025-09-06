szeptember 6., szombat

Lélegzetelállító festmények ékesítik a pedagógiai szakszolgálat épületét

Kitett magáért a Street Art Tábor alkotó csapata, a mesés munkák tökéletesen tükrözik az intézmény szellemiségét.

Lélegzetelállító festmények ékesítik a pedagógiai szakszolgálat épületét

Kitett magáért a Street Art Tábor alkotó csapata

Fotó: Vásárosnaményi Pedagógiai Szakszolgálat

A városban működő, országosan egyedülálló Street Art Tábor idén a Vásárosnaményi Pedagógiai Szakszolgálat épületét választotta ki arra, hogy újabb remekműveknek adjon felületet. Az alkotó csapat Vásárosnamény több pontján otthagyta már kéznyomát, a lakosság nagy örömére. A tehetségek olyan derűs falfestményeket alkottak, amelyek tökéletesen tükrözik az intézmény munkáját, szellemiségét. 

Street Art Tábor
Akcióban Street Art Tábor: így készült a falfestmény 
Fotó: Vásárosnaményi Pedagógiai Szakszolgálat

„Ha egy kép többet mond ezer szónál, akkor ez a produktum egy egész beszélgetésre hív!” – fejezte ki elismerését posztjában a 7. Street Art Tábor munkájával kapcsolatban Szász-Sikó Dalma, a Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa. 
 

– A nevelési tanácsadó egy olyan hely, ahol mindennap a segítségnyújtásról, a gyerekekre való odafigyelésről szól. Igyekeztünk olyat képet létrehozni, amely nemcsak színt visz a városba, hanem gondolatot is. A tervezésnél fontos szempont volt tehát, hogy a falfestmény ne csak látványos legyen, hanem jelentéssel is bírjon

 – mesélte az egyik alkotó.
 

 

 

