3 órája
Az elfogadás és a megértés jegyében avattak falfestményt a beregi városban
Falfestményt avattak Vásárosnaményban. A Street Art tábor alkotói a Pedagógiai Szakszolgálat falát festették le.
Az idén hetedik alkalommal megrendezett Street Art tábor alkotói a helyi Pedagógiai Szakszolgálat épületének egyik falát festették le. Az alkotás arról szól, hogy „mindannyian mások vagyunk", de mégis elfogadással, megértéssel, egymás segítésével összetartozunk.
Bemutatkoztak a Street Art tábor alkotói
Ennek a falfestménynek az avató ünnepségét tartották pénteken az időjárás kiszámíthatatlansága miatt a helyi művelődési központ kiállítótermében. Bemutatkoztak a Street Art tábor alkotói, felléptek a Szavják András Táncklub junior csoportjának és a Lónyays énekegyüttesnek a tagjai.
A rendezvényen a vendégeket Filep Sándor polgármester köszöntötte. Beszédet mondott Iványi Tamás, a művelődési központ igazgatója, és Szász-Sikó Dalma, a tábor mentora. A falfestményt Baracsi Endre a vármegyei közgyűlés alelnöke avatta fel, a rendezvényt pedig Nagy Csilla, a tábor ötletgazdája vezette le.
Figyelem! A tányérodon dől el, meddig marad erős a szíved
Újfehértó cukrászikonja: Kari sütijei fenségesek (fotókkal)