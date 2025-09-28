szeptember 28., vasárnap

Festmény a szakszolgálat falán

6 órája

Az elfogadás és a megértés jegyében avattak falfestményt a beregi városban

Falfestményt avattak Vásárosnaményban. A Street Art tábor alkotói a Pedagógiai Szakszolgálat falát festették le.

Szon.hu

Az idén hetedik alkalommal megrendezett Street Art tábor alkotói a helyi Pedagógiai Szakszolgálat épületének egyik falát festették le. Az alkotás arról szól, hogy „mindannyian mások vagyunk", de mégis elfogadással, megértéssel, egymás segítésével összetartozunk. 

street art - falfestmény avattak
Street art: falfestményt avattak pénteken Vásárosnaményban Fotó: Bodnárné Varga Éva

Bemutatkoztak a Street Art tábor alkotói

Ennek a falfestménynek az avató ünnepségét tartották pénteken az időjárás kiszámíthatatlansága miatt a helyi művelődési központ kiállítótermében.  Bemutatkoztak a Street Art tábor alkotói, felléptek a Szavják András Táncklub junior csoportjának és a Lónyays énekegyüttesnek a tagjai.

A rendezvényen a vendégeket Filep Sándor polgármester köszöntötte. Beszédet mondott Iványi Tamás, a művelődési központ igazgatója, és Szász-Sikó Dalma, a tábor mentora. A falfestményt Baracsi Endre a vármegyei közgyűlés alelnöke avatta fel, a rendezvényt pedig Nagy Csilla, a tábor ötletgazdája vezette le.

 

 

