Az elfogadás és a megértés jegyében avattak falfestményt a beregi városban

Az idén hetedik alkalommal megrendezett Street Art tábor alkotói a helyi Pedagógiai Szakszolgálat épületének egyik falát festették le. Az alkotás arról szól, hogy „mindannyian mások vagyunk", de mégis elfogadással, megértéssel, egymás segítésével összetartozunk.

Street art: falfestményt avattak pénteken Vásárosnaményban Fotó: Bodnárné Varga Éva

Bemutatkoztak a Street Art tábor alkotói

Ennek a falfestménynek az avató ünnepségét tartották pénteken az időjárás kiszámíthatatlansága miatt a helyi művelődési központ kiállítótermében. Bemutatkoztak a Street Art tábor alkotói, felléptek a Szavják András Táncklub junior csoportjának és a Lónyays énekegyüttesnek a tagjai.