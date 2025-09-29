szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

12°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kötetbemutató

5 órája

Szabolcsban megidézték Szent László szellem(iség)ét (fotókkal)

Címkék#Kelemen Hunor#könyv#Szent László#lovagkirály

Kelemen Hunor Szabolcsban járt. Az apropó: könyv jelent meg Szent László királyról.

Szon.hu
Szabolcsban megidézték Szent László szellem(iség)ét (fotókkal)

Fotó: VooJ

Szabolcsra látogatott Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. A vizit célja, a Szent László-kötet bemutatója volt. Kelemen Hunor ünnepi beszédében kiemelte, hogy 10 évvel  ezelőtt indult el az a program, amely Szent László örökségét dolgozza fel. Rámutatott, hogy ez fontos a magyarság szempontjából, hiszen a lovagkirály emlékezete összeköt bennünket magyarokat éljünk a Kárpát-medence bármelyik szegletében, Nagyváradon vagy  éppen Szabolcson.

Szabolcs könyv Vinnai
Szabolcs: bemutatták a könyvet Fotó: dr. Vinnai Győző közösségi oldala

Szabolcs: van párhuzam


Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő ünnepi köszöntőjében aláhúzta: Szent László tudta, hogy egy ország csak úgy lehet kifelé erős, ha az országon belül rend van. Ezt pedig erős, törvényekkel és megbízható államszervezettel lehet megteremteni. Ez így volt 1000 éve és így van ma is. A szervezőmunkában elévülhetetlen érdemei vannak Kiss Andrásnak, a Hierotheosz Egyesület főtitkárának.

I. (Szent) László, a lovagkirály (1077–1095) a magyar történelem egyik legnépszerűbb, legismertebb és legelismertebb uralkodója volt. Személyét már életében legendák övezték, halála után pedig még több történet szövődött alakja köré. A csodás történetek hátterében egy sorsfordulatokban gazdag életpálya, sikeres és eredményes uralkodás, valamint rendkívül sokszínű személyiség állt.

Könyvbemutató Szabolcsban

Fotók: dr. Vinnai Győző közösségi oldala

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu