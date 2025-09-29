Szabolcsban megidézték Szent László szellem(iség)ét (fotókkal)

Szabolcsra látogatott Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. A vizit célja, a Szent László-kötet bemutatója volt. Kelemen Hunor ünnepi beszédében kiemelte, hogy 10 évvel ezelőtt indult el az a program, amely Szent László örökségét dolgozza fel. Rámutatott, hogy ez fontos a magyarság szempontjából, hiszen a lovagkirály emlékezete összeköt bennünket magyarokat éljünk a Kárpát-medence bármelyik szegletében, Nagyváradon vagy éppen Szabolcson.

Szabolcs: bemutatták a könyvet Fotó: dr. Vinnai Győző közösségi oldala

Szabolcs: van párhuzam



Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő ünnepi köszöntőjében aláhúzta: Szent László tudta, hogy egy ország csak úgy lehet kifelé erős, ha az országon belül rend van. Ezt pedig erős, törvényekkel és megbízható államszervezettel lehet megteremteni. Ez így volt 1000 éve és így van ma is. A szervezőmunkában elévülhetetlen érdemei vannak Kiss Andrásnak, a Hierotheosz Egyesület főtitkárának.

I. (Szent) László, a lovagkirály (1077–1095) a magyar történelem egyik legnépszerűbb, legismertebb és legelismertebb uralkodója volt. Személyét már életében legendák övezték, halála után pedig még több történet szövődött alakja köré. A csodás történetek hátterében egy sorsfordulatokban gazdag életpálya, sikeres és eredményes uralkodás, valamint rendkívül sokszínű személyiség állt.