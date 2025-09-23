27 perce
A fagy ugyan megtizedelte a termést, de a jótékonykodás nem maradhat el
Az idén is jeles közéleti szereplők népszerűsítették a szabolcsi almát, emellett jótékonysági almaszedéssel segítették a vármegyében állami gondoskodásban élő gyermeket. Hetedik alkalommal rendezték meg az Őszköszöntő Jótékonysági Szabolcsi Almanapot.
Román István és dr. Szabó Balázs (középen) az Apagyi Sütőüzem kínálatát is megnézték
Bölcskei György, a szabolcsi almanap érpataki megnyitóját követő jótékonysági almaszedésnek otthont adó Nagykálló TÉSZ tulajdonosa köszöntőjében az alma ünnepének nevezte a keddi napot.
Hetedik alkalommal rendezték meg a szabolcsi almanapot
Az almatermesztésnek komoly hagyománya van vármegyénkben, nem szabad elhanyagolni. A szakma, a gazdasági szféra és a politika összefogására van szükség, hogy válaszokat tudjunk adni az egész Európát sújtó klímaváltozás hatásaira
– mondta a közel ötven esztendeje az almatermesztésben dolgozó Bölcskei György.
Jótékonysági almaszedés: célba ért Szabolcs aranya
A hetedik alkalommal megrendezett jótékonysági almaszedés ötletgazdája annak idején vármegyei kormányhivatal volt, a hagyományt azóta is ápolják.
Vármegyénk dúskál az értékekben, az egyik ilyen az alma, de most már űrhajósokban is jól állunk
– utalt a gyulaházai származású Farkas Bertalanra és a nyíregyházi Kapu Tiborra Román István főispán, aki hozzátette, örömteli, hogy mennyi vármegyei származású szakember dolgozik a hazai agrárvezetésben.
Van valami különleges a szabolcsi emberekben
Dr. Simon Miklós is köszöntötte a vendégeket. Szerinte van valami különleges a szabolcsi emberekben.
A szabolcsi ember mindig is szorgalmas volt és kitartó, ennek a munkának köszönhetőek a vármegyei értékeink, így a szabolcsi alma is
– fogalmazott a térség országgyűlési képviselője, majd kiemelte annak a fontosságát, hogy a régió almatermesztői megkapják a kellő segítséget.
Az érpataki Zsindelyes Cottage-ben megtartott hivatalos megnyitón részt vett dr. Szabó Balázs, az Agrárminisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára is.
A hazai termőterület háromnegyede itt található, így senkinek sem kell Magyarországon bemutatni a szabolcsi almát. Ez a nap az alma és a jótékonykodás ünnepe
– mutatott rá a helyettes államtitkár, akiről kiderült, két évig ő koordinálta a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem elnevezésű programot.
A Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem program átszövi a Kárpát-medencét
Köszöntőjében elmondta, tudja, hogy milyen nehéz helyzetben van az ágazat: a 14 ezer hektár területű hazai almáskertből 13 ezerre érkezett fagykárbejelentés. Dr. Szabó Balázs sikernek könyvelte el azt, hogy az Európai Bizottság (a magyar kormány jelzésére is) várhatóan hamarosan megnyitja az uniós krízisalapot, ahogy azt is szorgalmazta, hogy a magyar gazdák lépjenek be a hazai krízisbiztosítási rendszerbe.
Hamarosan megnyílik egy pályázati lehetőség arra, hogy a több éven keresztül fagykárt szenvedett területeken ültetvénycserét lehessen végrehajtani
– említette az agrárgazdaságért felelős államtitkár.
Jótékonysági almaszedés ÉrpatakonFotók: Bozsó Katalin
A köszöntők után a vendégek közösen átbuszoztak Bölcskei György nagykállói almáskertjébe, ahol közösen szüretelték Szabolcs aranyát, mely hamarosan vármegyei állami gondoskodásban élő gyerekekhez kerül.
Kiskorában is nagydumás volt a Megasztár nyíregyházi műsorvezetője, hihetetlen videó került elő róla
Sokkoló reggeli utazás Nyíregyházán: azonnal mentőt kellett hívni az utasokhoz! (fotókkal)