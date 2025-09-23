A fagy ugyan megtizedelte a termést, de a jótékonykodás nem maradhat el

Van valami különleges a szabolcsi emberekben

Dr. Simon Miklós is köszöntötte a vendégeket. Szerinte van valami különleges a szabolcsi emberekben.

A szabolcsi ember mindig is szorgalmas volt és kitartó, ennek a munkának köszönhetőek a vármegyei értékeink, így a szabolcsi alma is

– fogalmazott a térség országgyűlési képviselője, majd kiemelte annak a fontosságát, hogy a régió almatermesztői megkapják a kellő segítséget.

Az érpataki Zsindelyes Cottage-ben megtartott hivatalos megnyitón részt vett dr. Szabó Balázs, az Agrárminisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára is.

A hazai termőterület háromnegyede itt található, így senkinek sem kell Magyarországon bemutatni a szabolcsi almát. Ez a nap az alma és a jótékonykodás ünnepe

– mutatott rá a helyettes államtitkár, akiről kiderült, két évig ő koordinálta a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem elnevezésű programot.