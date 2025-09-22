1 órája
Hatalmas lehetőség a szabolcsi vállalkozások előtt! Ezt az esélyt nem szabad elszalasztani!
Nagyszabású beszállítói fórumot rendeznek október 9-én. Szabolcsi cégek jelentkezését is várják, hétfőn újra megnyílik a lehetőség a regisztrációhoz.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozásfejlesztési Programjának köszönhetően egy Országos Kamarai Beszállítói Program indult, melynek részeként október 9-én Debrecenben rendeznek egy fórumot - tájékoztatta portálunkat Párkányiné dr. Csurka Edina, a vármegyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára, aki kiemelte, a fórumra szabolcsi cégek jelentkezését is várják.
Szabolcsi cégeket is várnak a beszállítói fórumra
A fórumon olyan nagyvállalatok keresnek beszállító partnereket, mint a BMW Manufacturing Kft., a Krones Hungary Kft, de a cégek közt ott van a nyíregyházi Michelin Hungária Kft. is.
A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött! A rendezvényen való részvételhez szükséges regisztrációhoz az erre a linkre kell kattintani.
A kamara tájékoztatása szerint hétfőn kora délután újra megnyitják a jelentkezési felületet, ugyanis történt néhány visszamondás.
