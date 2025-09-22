szeptember 22., hétfő

Újra lehet jelentkezni!

1 órája

Hatalmas lehetőség a szabolcsi vállalkozások előtt! Ezt az esélyt nem szabad elszalasztani!

Nagyszabású beszállítói fórumot rendeznek október 9-én. Szabolcsi cégek jelentkezését is várják, hétfőn újra megnyílik a lehetőség a regisztrációhoz.

Szon.hu

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozásfejlesztési Programjának köszönhetően egy Országos Kamarai Beszállítói Program indult, melynek részeként október 9-én Debrecenben rendeznek egy fórumot - tájékoztatta portálunkat Párkányiné dr. Csurka Edina, a vármegyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára, aki kiemelte, a fórumra szabolcsi cégek jelentkezését is várják.

Szabolcsi cégek is jelentkezhetnek
Szabolcsi cégek jelentkezését is várják
Fotó: MW-archív

Szabolcsi cégeket is várnak a beszállítói fórumra

A fórumon olyan nagyvállalatok keresnek beszállító partnereket, mint a BMW Manufacturing Kft., a Krones Hungary Kft, de a cégek közt ott van a nyíregyházi Michelin Hungária Kft. is.

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött! A rendezvényen való részvételhez szükséges regisztrációhoz az erre a linkre kell kattintani. 

A kamara tájékoztatása szerint hétfőn kora délután újra megnyitják a jelentkezési felületet, ugyanis történt néhány visszamondás.

 

 

