Szerinted lehet használt Suzukit venni három hektár szabolcsi termőföld árából? Nézzük meg!

Mérsékelt áremelkedés jellemezte a magyar termőföldpiacot 2024-ben. A legmagasabb minőségű kategóriába tartozó szántóföldek ára több mint harmadával nőtt, és míg az elmúlt években a nagyobb területek drágultak a leginkább, tavaly már a kisebbek ára emelkedett jobban – derül ki az MBH Jelzálogbank legfrissebb elemzéséből, amit az agrarszektor.hu oldal szemlézett. Cikkünkben annak jártunk utána, Szabolcs vármegyében mennyi most a termőföld hektáronkénti ára, illetve lehet-e használt Suzukit venni három hektár szabolcsi termőföld árából.

Lehet három hektár szabolcsi termőföld árából használt Suzukit venni?

Illusztráció: MW-Archív

Mennyit ér ma egy hektárnyi szabolcsi termőföld?

A fenti kérdésre a választ Rácz Imrétől, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vármegyei elnökétől vártuk.

Természetesen az ár nagyban függ a termőföld elhelyezkedéstől, méretétől, megközelíthetőségtől és az infrastruktúrától

– kezdte portálunk tájékoztatását. Hozzátette, gyakran találkoznak olyan osztatlan közös tulajdonban lévő területek adásvételével, amikben az adásvétel tárgyát képező földterület nem éri el a 0,3 hektárt sem ezek ára jellemzően 1 millió forint körül mozog.