25 perce

Szerinted lehet használt Suzukit venni három hektár szabolcsi termőföld árából? Nézzük meg!

A címben feltett kérdésre elsőre talán sokan nemmel felelnének. A válasz azonban közel sem ilyen egyszerű, hiszen a hazai, így a szabolcsi termőföld is évről évre emelkedik.

Tarnavölgyi Gergely

Mérsékelt áremelkedés jellemezte a magyar termőföldpiacot 2024-ben. A legmagasabb minőségű kategóriába tartozó szántóföldek ára több mint harmadával nőtt, és míg az elmúlt években a nagyobb területek drágultak a leginkább, tavaly már a kisebbek ára emelkedett jobban – derül ki az MBH Jelzálogbank legfrissebb elemzéséből, amit az agrarszektor.hu oldal szemlézett. Cikkünkben annak jártunk utána, Szabolcs vármegyében mennyi most a termőföld hektáronkénti ára, illetve lehet-e használt Suzukit venni három hektár szabolcsi termőföld árából.

Évről évre emelkedik a szabolcsi termőföld ára
Lehet három hektár szabolcsi termőföld árából használt Suzukit venni?
Illusztráció: MW-Archív

Mennyit ér ma egy hektárnyi szabolcsi termőföld?

A fenti kérdésre a választ Rácz Imrétől, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vármegyei elnökétől vártuk.

Természetesen az ár nagyban függ a termőföld elhelyezkedéstől, méretétől, megközelíthetőségtől és az infrastruktúrától 

– kezdte portálunk tájékoztatását. Hozzátette, gyakran találkoznak olyan osztatlan közös tulajdonban lévő területek adásvételével, amikben az adásvétel tárgyát képező földterület nem éri el a 0,3 hektárt sem ezek ára jellemzően 1 millió forint körül mozog.

Azonban a jó minőségű, öntözhető termőföld hektáronkénti ára elérheti akár a 4 millió forintot is, de az átlagár nagyjából 2 és 3 millió forint körül alakul, de ha pontosabb számra kíváncsiak, akkor a 2,5 millió forintot mondanám

– fogalmazott Rácz Imre, a NAK vármegyei elnöke.

Elmondta, járásonként is eltérőek az átlagárak:

  • a nyíregyházi járásban 3,5 millió forint/hektár a termőföld ára 
  • ezután következik a tiszavasvári járás (2,9 millió/hektár) 
  • a legalacsonyabb a Nyírbátori járásban (2,2 millió forint/hektár)

Az elnök szerint előfordul olyan is, ahol a szántó hektáronkénti vételára meghaladja a 10 millió forintot, ezek a területek azonban nem mezőgazdasági területek, jellemzően a helyi önkormányzat építési szabályzatában, mint lakó- illetve üdülőövezetként szerepelnek.

Akkor tehát vehetünk Suzukit, vagy sem?

De térjünk vissza a kezdeti kérdéshez: három hektár szabolcsi termőföld árából vehetünk egy használt Suzukit? Rácz Imre szerint egy hektár termőföld ára 2,5 millió forint körül mozog, így nagyjából 7,5 millió forint áll a rendelkezésünkre az autóvásárláshoz. 

Az autós szakportálokat és a hirdetőoldalakat átböngészve azt mondhatjuk: a válasz igen!

Egy 3 éves, benzinmotoros, kézi váltós, elsőkerék-meghajtású Suzuki Vitarát ma 6 és 7,5 millió forint körül lehet megtalálni a használtautó-piacon, az ár természetesen függ az állapottól és a felszereltségtől.

