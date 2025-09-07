25 perce
Szakértelemmel az egészséges mozgásért
A Fizioterápia világnapján, szeptember 8-án a nyíregyházi Jósa András Tagkórházban bepillanthat a gyógytornászok hivatásába, tanácsadással, bemutatókkal várják az érdeklődőket.
A Fizioterápia világnapja, a gyógytornászok ünnepe
Forrás: mgyft.hu
A Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szervezete a nyíregyházi Jósa András Tagkórházban rendezi meg a Fizioterápia világnapját, szeptember 8-án 10 órától az Onkológiai Tömb konferenciatermében.
A rendezvény célja, hogy a lakosság közelebbről is megismerhesse a gyógytornász hivatás szépségeit és jelentőségét a rehabilitációban. A szakmai előadásokon túl lesz robotterápiás bemutató, egyéni tanácsadás, betegtájékoztatás.
A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet a www.mgyft.hu/lakossagi honlapon vagy a plakáton található QR-kód segítségével lehet megtenni.
Szeretettel várunak minden érdeklődőt!