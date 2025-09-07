szeptember 7., vasárnap

A gyógytornászok világa

25 perce

Szakértelemmel az egészséges mozgásért

Címkék#Jósa András Tagkórház#Fizioterápia világnap#gyógytornász

A Fizioterápia világnapján, szeptember 8-án a nyíregyházi Jósa András Tagkórházban bepillanthat a gyógytornászok hivatásába, tanácsadással, bemutatókkal várják az érdeklődőket.

Munkatársunktól
Szakértelemmel az egészséges mozgásért

A Fizioterápia világnapja, a gyógytornászok ünnepe

Forrás: mgyft.hu

A Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szervezete a nyíregyházi Jósa András Tagkórházban rendezi meg a Fizioterápia világnapját, szeptember 8-án 10 órától az Onkológiai Tömb konferenciatermében.

Fizioterápia világnapján a nyíregyházi kórházban pillantson be a gyógytornászok hivatásának szépségeibe
Fizioterápia világnapján a nyíregyházi kórházban pillantson be a gyógytornászok hivatásának szépségeibe
Forrás: szszbvk.hu

A rendezvény célja, hogy a lakosság közelebbről is megismerhesse a gyógytornász hivatás szépségeit és jelentőségét a rehabilitációban. A szakmai előadásokon túl lesz robotterápiás bemutató, egyéni tanácsadás, betegtájékoztatás.

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet a www.mgyft.hu/lakossagi honlapon vagy a plakáton található QR-kód segítségével lehet megtenni.

Szeretettel várunak minden érdeklődőt!

 

