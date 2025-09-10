SzakMAfest 2025 – mutatjuk a kiemelt programokat!

SzakMAfest 2025: 2025. szeptember 11-én, csütörtökön 9:00 és 16:00 óra között harmadik alkalommal rendezik meg Nyíregyháza belvárosában a szakMAfestet, amely egyedülálló módon hozza közel a fiatalokhoz és a felnőttekhez a szakképzés, a munkaerőpiac és a gazdaság szereplőit. –írta a SZSZBVKH Sajtó tájékoztató levelében

Fotó: SZSZBVKH Sajtó

SzakMAfest 2025: idén is megrendezik a népszerű rendezvényt

A fesztivál központi helyszíne a Kossuth tér lesz, ahol 14 tematikus utca és sétány várja a látogatókat, lehetőséget kínálva különféle szakmák, képzési irányok és munkahelyek felfedezésére. A rendezvény célja, hogy élményalapú módon segítse a fiatalokat a pályaválasztásban, valamint támogatást nyújtson azoknak is, akik pályamódosításon gondolkodnak, vagy még nem rendelkeznek szakképesítéssel.

Kiemelt programok

· 9:00 – Szakmafutás: közös sportprogram diákok és egyetemisták részvételével, a közösségi összetartozás erősítésére.

· 10:00 – Ünnepélyes megnyitó a Kossuth téren felállított nagyszínpadon.

· 13:30 – Pódiumbeszélgetés Kapu Tibor és Cserényi Gyula magyar kutatóűrhajósokkal, akik a jövő szakmai kihívásairól és lehetőségeiről osztják meg tapasztalataikat.

· Egész nap: tematikus utcák, pályaorientációs programok, interaktív szakmabemutatók, valamint üzem- és gyárlátogatások a vármegye nagyvállalatainál (többek között LEGO, Hübner, Michelin).

A rendezvényhez idén új elemként kapcsolódik a „Mini szakMAfest” Kisvárdán, Mátészalkán és Nyírbátorban, ahol helyi szakképző intézmények és vállalkozások várják az érdeklődőket. Ezáltal azok a diákok és családok is naprakész információkhoz juthatnak, akik nem tudnak ellátogatni a nyíregyházi központi eseményre.

A szakMAfest nem egy hagyományos állásbörze, hanem egy élményközpontú fesztivál, amelynek célja, hogy a pályaválasztás és a szakmák világát közelebb hozza a résztvevőkhöz, kézzelfogható élménnyé téve azt. A programot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal, Nyíregyháza Megyei Jogú Város, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum és gazdasági partnerek közösen szervezik, abban a hitben, hogy a szakképzés és a munkaerőpiac összehangolt bemutatása segíti a fiatalokat a tudatos pályaválasztásban, és hozzájárul a térség gazdasági versenyképességének növeléséhez.

