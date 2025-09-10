szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

18°
+25
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyíregyháza

1 órája

SzakMAfest 2025 – mutatjuk a kiemelt programokat!

Címkék#Kossuth tér#Nyíregyháza#fesztivál#pályaválasztás

Idén is megrendezésre kerül a népszerű Pályaválasztási és pályaorientációs fesztivál Nyíregyházán. SzakMAfest 2025: íme a menetrend!

Szon.hu

SzakMAfest 2025: 2025. szeptember 11-én, csütörtökön 9:00 és 16:00 óra között harmadik alkalommal rendezik meg Nyíregyháza belvárosában a szakMAfestet, amely egyedülálló módon hozza közel a fiatalokhoz és a felnőttekhez a szakképzés, a munkaerőpiac és a gazdaság szereplőit. –írta a SZSZBVKH Sajtó tájékoztató levelében

Idén is megrendezésre kerül a SzakMAfest 2025
Idén is megrendezésre kerül a SzakMAfest 2025
Fotó: SZSZBVKH Sajtó

SzakMAfest 2025: idén is megrendezik a népszerű rendezvényt

A fesztivál központi helyszíne a Kossuth tér lesz, ahol 14 tematikus utca és sétány várja a látogatókat, lehetőséget kínálva különféle szakmák, képzési irányok és munkahelyek felfedezésére. A rendezvény célja, hogy élményalapú módon segítse a fiatalokat a pályaválasztásban, valamint támogatást nyújtson azoknak is, akik pályamódosításon gondolkodnak, vagy még nem rendelkeznek szakképesítéssel.

Kiemelt programok

· 9:00 – Szakmafutás: közös sportprogram diákok és egyetemisták részvételével, a közösségi összetartozás erősítésére.

· 10:00 – Ünnepélyes megnyitó a Kossuth téren felállított nagyszínpadon.

· 13:30 – Pódiumbeszélgetés Kapu Tibor és Cserényi Gyula magyar kutatóűrhajósokkal, akik a jövő szakmai kihívásairól és lehetőségeiről osztják meg tapasztalataikat.

· Egész nap: tematikus utcák, pályaorientációs programok, interaktív szakmabemutatók, valamint üzem- és gyárlátogatások a vármegye nagyvállalatainál (többek között LEGO, Hübner, Michelin).

A rendezvényhez idén új elemként kapcsolódik a „Mini szakMAfest” Kisvárdán, Mátészalkán és Nyírbátorban, ahol helyi szakképző intézmények és vállalkozások várják az érdeklődőket. Ezáltal azok a diákok és családok is naprakész információkhoz juthatnak, akik nem tudnak ellátogatni a nyíregyházi központi eseményre.

A szakMAfest nem egy hagyományos állásbörze, hanem egy élményközpontú fesztivál, amelynek célja, hogy a pályaválasztás és a szakmák világát közelebb hozza a résztvevőkhöz, kézzelfogható élménnyé téve azt. A programot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal, Nyíregyháza Megyei Jogú Város, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum és gazdasági partnerek közösen szervezik, abban a hitben, hogy a szakképzés és a munkaerőpiac összehangolt bemutatása segíti a fiatalokat a tudatos pályaválasztásban, és hozzájárul a térség gazdasági versenyképességének növeléséhez.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu