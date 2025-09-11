szeptember 11., csütörtök

A szakmák ünnepe

1 órája

Fergeteges volt a hangulat a szakmák ünnepén Nyíregyházán. Te is itt voltál? Keresd meg magad a képeken!

Címkék#szakma#programkavalkád#fesztivál

Fantasztikus hangulatban, olykor esőben, de nagyszerűen sikerült a szakmák idei ünnepe. A szakMAfest ezreket vonzott a nyíregyházi Kossuth térre.

Munkatársunktól

Ínycsiklandozó illatok, gyönyörű növények, feltuningolt autómotor, asztalosszerszám, mikroszkóp, Lego-kockák. Minden középiskola azt mutatta be, ami a képzési palettáján szerepel, ami a leginkább kifejezi, milyen szakma tanulható az intézményük falai között. Ebbe persze vittek humort, némi játékot, nem hiányoztak a tesztkérdések és nyeremények sem. Gyakorlatilag a lehetetlenre vállalkozott az, aki 10 és 15 óra között mindent látni akart. És még az eső sem tántoríthatta el az érdeklődőket csütörtökön a szakMAfest rendezvénytől. Fergeteges volt a hangulat a zsúfolásig megtelt Kossuth téren, ahol a különböző tematikus utcákban várták a fiatalokat és idősebbeket.

A szakMAfest Fitt utcájában a MESZK megyei szervezete az egészségügyihivatást bemutatta be a fiataloknak
A szakMAfest Fitt utcájában a MESZK megyei szervezete az egészségügyihivatást mutatta be a fiataloknak
Fotó: Bozsó Katalin

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) minden évben részt vesz a szakmák egyik legnagyobb seregszemléjén, most is mérésekkel, újraélesztésbemutatóval vártak mindenkit. Mint Ress Andrea, a MESZK vármegyei elnökhelyettese elmondta, nem titkolt céljuk, hogy az egészségügyi pálya felé tereljék elsősorban a 7. és 8. osztályos diákokat, bemutassák nekik a hivatásuk szépségeit, ehhez a honlapjukon különböző szakterületeket bemutató videókat is meg lehet nézni. 

SzakMAfest – ahol minden szakma és hivatás megismerhető

– Érdemes volt mérni például a vércukorszintet, hiszen három olyan 14 év alatti fiatalt szűrtünk ki, akinek magasabb volt a normál értéknél a vércukra. 

Nem csak a jövő egészségügyi dolgozóinak utánpótlása fontos a számunka, mert ezeken a rendezvényeken fel tudjuk hívni a figyelmet a megelőzésre, az egészség megőrzésének szükségességére, és azt is megtaníthatjuk, hogyan segíthetnek annak, aki bajba kerül, segítségre szorul, például azzal, hogy tudja, hogyan kell megkezdeni egy újraélesztést 

– sorolta, miközben egyre több fiatal próbálta ki az ambubabán, milyen ütemben és milyen mélységben kell nyomni a mellkast.

A sport sem maradhatott ki a szakmák harmadik fesztiváljáról Nyíregyházán
A sport sem maradhatott ki a szakmák harmadik fesztiváljáról Nyíregyházán
Fotó: Bozsó Katalin

Néhány lépéssel arrébb a Nyíregyházi Sportcentrum – a név kötelez – sportolásra buzdított mindenkit. Lehetett kosárra dobni, és bárki kipróbálhatta a teqballt, a futball és az asztalitenisz keverékét. Nem is kellett messzire menni, máris játékra, alkotásra volt lehetőség, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium tekerd! csoportjával, amelyet Hudák Zsolt vezet. A pedagógus elmondta, a Wesselényiben nagyon sok szakma tanulható, a szakMAfest pedig kiváló lehetőség arra, hogy ezt minél több diáknak bemutassák

– Önmagában egy megnevezés, például asztalos vagy villamosipari képzés, még nem sokat mond, de ha itt láthatja, akár kézbe is veheti a szerszámot, jobban megismerheti a szakterületet, akkor reményeink szerint az iskolánk tanulójaként köszönthetjük majd – mondta a pedagógus, aki a tekerd! csoport megálmodója, s már az országhatáron belül és azon túl is elismerést vívtak ki a Lego-kockákból épített alkotásaikkal.

A szakMafest legjobb pillanatai

Fotók: Bozsó Katalin

Négymillió kockából épül a Wesselényi tekerd! csoportjának Lego-mozaikja

– A csoport tagjai magabiztosabbak lesznek, nyitottabbá válnak a világ dolgai felé. Nagyon fontos számomra, hogy a tanulmányi eredményeik ne romoljanak, így vehetnek részt a csoport munkájában, így lehetnek ott a rendezvényeken. 

A kreativitásuk új és új ötletek hozott, amiket megvalósítottunk, így ismertek meg bennünket egyre többen, s ma már büszkém mondhatom,  az egész országot bejárjuk. 

– A mostani projektünk, ami az országházat ábrázolja, a világ legnagyobb Lego-mozaikja lesz: 25 méter hosszú, 10 méter magas, a megépítéséhez 4 millió kocka kell. Csak eddig több mint 8 ezren vettek részt az építésében, ezzel járjuk az országot, és Makótól Pécsig hazánk szinte minden pontjára eljutunk, mire elkészül – mutatott büszkén az asztalra Hudák Zsolt, és bárki egy-egy kocka elhelyezésével hozzájárulhatott csütörtökön a mű elkészítéséhez.

Sokan voltak kíváncsiak arra, mi van az ÉVISZ, azaz a Vásárhelyi Pál Technikum mikroszkópja alatt
Sokan voltak kíváncsiak arra, mi van az ÉVISZ, azaz a Vásárhelyi Pál Technikum mikroszkópja alatt
Fotó: Bozsó Katalin

Nagyszerű kezdeményezés

A levegőt betöltő üzemanyag szaga, a feldübörgő motorhang egy perc kétséget sem hagyott, hogy a Bánki-technikum hol mutatta be a képzési palettáját, de a Vásárhelyi Pál Technikum, azaz az ÉVISZ jóval csendesebb standja körül is nagy volt a nyüzsgés. Sokan voltak kíváncsiak arra, mi lehet a mikroszkóp alatt, ehhez pedig a környezetvédelmi ágazaton tanuló diák szívesen segített az érdeklődőknek.

Mindig érdekelt a környezetvédelem, a természet, a természeti értékek védelme, az egyik legnagyobb probléma, a klímaváltozás, és annak hatásai, ezért választottam ezt az iskolát

 – mondta Bogdányi Vince, aki a fesztivállal kapcsolatban azt mondta, az tetszik neki benne, hogy mindenkivel lehet találkozni az ő korosztályából, itt valóban minden középiskola bemutatkozhat, s ez komoly segítség a pályaválasztás előtt állóknak.

Kapu Tibor a szakMafesten

Fotók: Bozsó Katalin

A pályaorientáció fontosságát emelete ki Greksza István, a Vásárhelyi-középiskola igazgatóhelyettese is, aki nagyszerű kezdeményezésnek nevezte a szakMAfest-et, a szakmák ünnepét. 

– Egy általános iskolásnak keveset mond, hogy vízügyi vagy magasépítő technikus. 

Többen jöttek hozzánk azzal, hogy csak jókat hallottak az ÉVISZ-ről, de bővebb információt szeretnének kapni a vízügyi, az út-, vasút képzésről. 

– Szívesen elmondtuk ezt nekik, ahogy a különböző eszközökkel is megismerkedhettek a fiatalok. Sokan beszélgettek a tanárokkal is – árulta el az igazgatóhelyettes. Jelenleg több mint 600-an tanulnak az intézményben, a népszerűségük töretlen, olyan szakmákban képeznek kiváló szakemberek, amelyekre mindig szükség lesz. A másik standjukon, a 007-es utcában pedig a kadét programjukat mutatták be.

Az eső sem vehette el a szakMAfest-re kilátogatók jókedvét, a fesztiválról természetesen a kulturális programok sem hiányozhattak
Az eső sem vehette el a szakMAfest-re kilátogatók jókedvét, a fesztiválról természetesen a kulturális programok sem hiányozhattak
Fotó: Bozsó Katalin

A Ke-Víz 21 Zrt. az idén először vett részt a szakMEfesten. 

Szerettük volna, hogy a fiatalok megismerjék a cégünket és azokat a munkákat, amikre kivitelezőként joggal lehetünk büszkék.

– Ha kimennek Sóstóra, ellátogatnak az állatparkba, vagy csak lenéznek a talpuk alatt a járdára, akkor talán eszükbe jut, hogy itt a fesztiválon találkoztak azzal a céggel, amely azt készítette – mondta Raska Andrea, a társaság vállalkozási irodájának munkatársa.

SzakMAfest 2.

Fotók: Lengyel Nóra

Ahogy arról beszámoltunk, a szakMAfest díszvendégei Kapu Tibor és Cserényi Gyula voltak, a kiképzett űrhajósok szívesen meséltek a fiataloknak – erről az alábbi cikkben olvashatnak: 

 

