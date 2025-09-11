Fergeteges volt a hangulat a szakmák ünnepén Nyíregyházán. Te is itt voltál? Keresd meg magad a képeken!

Ínycsiklandozó illatok, gyönyörű növények, feltuningolt autómotor, asztalosszerszám, mikroszkóp, Lego-kockák. Minden középiskola azt mutatta be, ami a képzési palettáján szerepel, ami a leginkább kifejezi, milyen szakma tanulható az intézményük falai között. Ebbe persze vittek humort, némi játékot, nem hiányoztak a tesztkérdések és nyeremények sem. Gyakorlatilag a lehetetlenre vállalkozott az, aki 10 és 15 óra között mindent látni akart. És még az eső sem tántoríthatta el az érdeklődőket csütörtökön a szakMAfest rendezvénytől. Fergeteges volt a hangulat a zsúfolásig megtelt Kossuth téren, ahol a különböző tematikus utcákban várták a fiatalokat és idősebbeket.

A szakMAfest Fitt utcájában a MESZK megyei szervezete az egészségügyihivatást mutatta be a fiataloknak

Fotó: Bozsó Katalin

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) minden évben részt vesz a szakmák egyik legnagyobb seregszemléjén, most is mérésekkel, újraélesztésbemutatóval vártak mindenkit. Mint Ress Andrea, a MESZK vármegyei elnökhelyettese elmondta, nem titkolt céljuk, hogy az egészségügyi pálya felé tereljék elsősorban a 7. és 8. osztályos diákokat, bemutassák nekik a hivatásuk szépségeit, ehhez a honlapjukon különböző szakterületeket bemutató videókat is meg lehet nézni.