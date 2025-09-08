Szakmakeresés fesztiválhangulatban: ezt nyújtja a nyíregyházi szakMAfest

Nyíregyházán egymást érik a jobbnál-jobb rendezvények! Augusztus végén, a VIDOR Fesztiválon bábosokkal, zenészekkel és mutatványosokkal találkozhattak a Nyíregyháza belvárosában járók, most hétvégén a Tirpák fesztiválon a finom ételeké lesz a főszerep, szeptember 11-én, csütörtökön 10 órától pedig a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér és környéke. Jön ugyanis a szakMAfest, ami a megyeszékhely önkormányzata, a szakképzés, a kormányhivatal, a térség meghatározó gazdasági szereplői, illetve a foglalkoztatás terén dolgozó szervezetek együttműködésében valósul meg.

Hétfő délelőtt sajtótájékoztatón ismertették az idei szakMAfest részleteit

Fotó: Bozsó Katalin

Országosan is egyedülálló a szakMAfest

Gondban lesznek a diákok, a szüleik és az érdeklődők: annyira sok különleges és érdekes programot kínál a rendezvény, hogy igyekeznie kell annak, aki a tematikus utcákon és sétányokon mindent szeretne majd megnézni, kipróbálni. Az egyik helyen robotok versenyeznek, egy másikon bárki kérhet trendi hajfonást, s mindezt meg is örökítheti, egy harmadikon megtervezhetjük az otthonunkat.

Lesz utcai divatbemutató, készíthetünk elemmel működő villanymotort, egy szimulátorban pedig kipróbálhatjuk, milyen nehézségekkel jár az időskor. Az agrárudvarban kiderül, mi is az a vertikális növénytermesztés, bepillanthatunk a város meghatározó gyárainak mindennapjaiba, kóstolhatunk finom és egészséges ételeket, láthatjuk, hogy szlalomoznak a pincérek, tányérokkal a kezükben, de azok sem fognak unatkozni, akiket a sport vagy a művészetek vonzanak, s egészségügyi szűrésekre is lesz lehetőség.

Az országosan is egyedülálló esemény célja, hogy bemutassa a szakmák sokszínűségét és azokat a lehetőségeket, amelyeket Nyíregyháza nyújtani tud. És a díszvendégek sem akárkik: pódiumbeszélgetésre érkezik Kapu Tibor és Cserényi Gyula. A nyíregyházi kutatóűrhajtós és a tartalék űrhajtós kérdésekre is válaszol – a [email protected] e-mail-címre lehet elküldeni a kérdéseket, melyek közül a legérdekesebbet felteszik majd nekik.

Nyíregyháza a lehetőségek városa

– Azt szeretnénk, ha mindenki azzal az érzéssel térne haza a rendezvényről, hogy Nyíregyháza a lehetőségek városa – így fogalmazott a csütörtöki eseménnyel kapcsolatban a megyeszékhely polgármestere, dr. Kovács Ferenc.

A következő generáció jelenti a város jövőjét. Szeretnénk, ha a fiatalok ittmaradnának vagy az egyetemi éveik után visszatérnének: ez a Nyíregyháza hazavár programnak a célja, amit a szakMAfest is szolgál azzal, hogy jövőképet mutat.

– Komoly munkahelyteremtő beruházások zajlanak a városban, sikeresek a szakképzési intézmények, és fontos, hogy ezekről tudjanak a szülők, s a gyerekek – mondta dr. Kovács Ferenc.

– A sikeres pályaválasztás nemcsak az egyén számára fontos: az adott településnek, vármegyének, s az országnak is, éppen ezért van nagy jelentősége annak, ha a fiatalok vagy akár a felnőttek is tisztában vannak a lehetőségekkel. Ezt nyújtja mindenkinek a szakMAfest Nyíregyházán, ahol interaktív módon ismerhetik meg a szakmákat az érdeklődők

– mondta a vármegyei kormányhivatal főigazgatója, dr. Polgári András és hozzátette: ezúttal Mátészalkán, Nyírbátorban és Kisvárdán is tartanak ún. minifeszteket.