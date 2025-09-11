szeptember 11., csütörtök

Gőzerővel dübörög a szakMafest Nyíregyházán (fotók, videó)

A szakmák minibirodalmává változott csütörtökön Nyíregyháza főtere. Már harmadik alkalommal szervezték meg a szakMAfest rendezvényt, ami iránt az idén is óriási az érdeklődés.

Szon.hu
Gőzerővel dübörög a szakMafest Nyíregyházán (fotók, videó)

Meglepetés flashmob a szakMAfest rendezvényen

Fotó: Bozsó Katalin

A Kossuth téren több helyszínen, a tematikus utcákon, sétányokon barangolva, szórakoztató formában juthatnak hozzá a fiatalok a szakmaválasztáshoz és a munkaerőpiaci foglalkoztatáshoz kapcsolódó információkhoz. A szakMAfest ünnepélyes megnyitójának díszvendége, a közönség nagy örömére, Kapu Tibor volt, aki kutatóűrhajós társával, Cserényi Gyulával érkezett.

szakMAfest Nyíregyházán
Kapu Tibor a szakMAfest díszvendége
Forrás: Bozsó Katalin

Az ünnepélyes megnyitóra futottak be a színpad elé a szakMAfest futás résztvevői, 300 egyetemista, közép- és általános iskolás együtt tették meg a távot a Bujtosi-tótól. A fiatalokat egy meglepetés flashmob is várt: a művészetis diákok köszöntötték a fesztivál résztvevőit egy modern tánccal. A zsúfolásig megtelt Kossuth téren a kitelepült cégek, iskolák, oktatási intézmények standjainál egymást érték az érdeklődő fiatalok, hiszen a rendezvény egyedülálló módon hozza közel a diákokhoz és a felnőttekhez a szakképzés, a munkaerőpiac és a gazdaság szereplőit. 

Izgalmas kavalkád a szakMAfest Nyíregyházán

A megyeszékhely fiataljait vonzó, országosan is egyedülálló esemény célja, hogy bemutassa a szakmák sokszínűségét és azokat a lehetőségeket, amelyeket a város nyújtani tud. A 14 tematikus utca és sétány lehetőséget kínál különféle szakmák, képzési irányok és munkahelyek felfedezésére. Ez egy fantasztikus kavalkád: az egyik utcában robotok „sétálgatnak”, egy másik helyen hajat fonnak, egy harmadikon megtervezhetjük az otthonunkat. Készíthetünk villanymotort, egy szimulátorban kipróbálhatjuk, milyen nehézségekkel jár az időskor, de utcai divatbemutatót is láthatunk. Kóstolhatunk finom és egészséges ételeket, vannak szűrések, láthatjuk a pincéreket tányérokkal a kezükben szlalomozni, de a sport és a művészetek kedvelőit is számos program várja. 

SzakMAfest megnyitó

Fotók: Bozsó Katalin

A rendezvény célja, hogy élményalapú módon segítse a fiatalokat a pályaválasztásban, valamint támogatást nyújtson azoknak is, akik pályamódosításon gondolkodnak, vagy még nem rendelkeznek szakképesítéssel. A programot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal, Nyíregyháza Megyei Jogú Város, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum és gazdasági partnerek közösen szervezték meg, akik képviselői köszöntötték a résztvevőket az ünnepélyes megnyitón.

Az eseményről folyamatosan beszámolunk cikkekkel, fotókkal, videókkal. 

 

