Szalagtűző a Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumban
A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium hagyományos szalagtűző ünnepségét csütörtökön és pénteken tartották.
Fotó: Az iskola közösségi oldala
Az esemény a végzős diákok számára különleges mérföldkő, hiszen jelzi, hogy megkezdődött számukra a búcsú a gimnáziumi évektől, s ez az érettségi felé vezető út első fontos állomása.
Az ünnepségen a diákok osztályfőnökeik tűzték fel a szalagot, amely szimbolizálja a felnőtté válás felé vezető utat.
Az ünnepségen ilyenkor általában kiemelik a kitartást, a szorgalmat és a közösségi élményeket, amelyek a diákok életében meghatározó szerepet játszottak az elmúlt évek során.
–Gratulálunk minden végzős diákunknak és osztályfőnökeiknek!–írt a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium közösségi oldalán.
