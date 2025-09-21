szeptember 21., vasárnap

Szalagtűző

56 perce

Szalagtűző a Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumban

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium hagyományos szalagtűző ünnepségét csütörtökön és pénteken tartották.

Szalagtűző ünnepség a Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumban – Gratulálunk a végzősöknek!

Fotó: Az iskola közösségi oldala

 Az esemény a végzős diákok számára különleges mérföldkő, hiszen jelzi, hogy megkezdődött számukra a búcsú a gimnáziumi évektől, s ez az érettségi felé vezető út első fontos állomása.

Szalagtűző az evangélikus gimnáziumban Forrás/ Fotó: Iskola közösségi oldala

Az ünnepségen a diákok osztályfőnökeik tűzték fel a szalagot, amely szimbolizálja a felnőtté válás felé vezető utat. 

szalagtűző
Forrás/ Fotó: Iskola közösségi oldala

Az ünnepségen ilyenkor általában kiemelik a kitartást, a szorgalmat és a közösségi élményeket, amelyek a diákok életében meghatározó szerepet játszottak az elmúlt évek során. 

Forrás/ Fotó: Iskola közösségi oldala

–Gratulálunk minden végzős diákunknak és osztályfőnökeiknek!–írt a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium közösségi oldalán. 

Fotó: Iskola közösségi oldala

 

