Számos út újult meg a településen

Az elmúlt napokban befejeződött néhány útszakasz aszfaltozása Nyírbogdányban – erről számolt be a település közösségi oldalán Lisovszki Tamás, Nyírbogdány polgármestere. Mint írta, az önkormányzat az útfelújítás költségeit saját forrásból fedezte, így újulhattak meg az Állomásköz, a Nyárfa és a Vasút utcák. A szakemberek az aszfaltozás mellett padkarendezési munkálatokat is végeztek. Lisovszki Tamás arról is beszámolt, hogy hamarosan elindulhat a közbeszerzési eljárás a Kéki utca csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítására.