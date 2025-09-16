szeptember 16., kedd

Számos út újult meg a településen

Címkék#Lisovszki Tamás#aszfaltozás#önkormányzat

Az önkormányzat saját forrásból tette rendbe az útszakaszokat.

Szon.hu
Számos út újult meg a településen

Több útszakaszon is aszfaltoztak a szakemberek a településen

Fotó: A település közösségi oldala

Az elmúlt napokban befejeződött néhány útszakasz aszfaltozása Nyírbogdányban – erről számolt be a település közösségi oldalán Lisovszki Tamás, Nyírbogdány polgármestere. Mint írta, az önkormányzat az útfelújítás költségeit saját forrásból  fedezte, így újulhattak meg az Állomásköz, a Nyárfa és a Vasút utcák. A szakemberek az aszfaltozás mellett padkarendezési munkálatokat is végeztek. Lisovszki Tamás arról is beszámolt, hogy hamarosan elindulhat a közbeszerzési eljárás a Kéki utca csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítására.

 

