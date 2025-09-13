Szarvaspörkölt után egy jó kis mozi? Ezekből a filmekből választhattok

A II. Erdők-Mezők Asztala Vadgasztronómiai Fesztivállal folytatódik Nyíregyházán a kulináris hétvége, már délelőttől különleges sülteket, vadpörkölteket és leveseket kóstolhatnak, akik kilátogatnak vasárnap a Kossuth térre. A könnyűnek nem mondható falatok után – mintegy pihenésképpen – talán jólesne majd megnézni egy filmet a közeli Krúdy moziban.

A kisgyermekes családoknak szól elsősorban a Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból című magyar animációs film, amit 15.30-tól vetítenek a belvárosi művészmoziban.

című magyar animációs film, amit 15.30-tól vetítenek a belvárosi művészmoziban. Egy spanyol vígjáték, a Tűz a tengerparton egy káoszba fulladt rokoni találkozó történetét meséli el 17 órától – a 16 éven felüli nézőknek.

egy káoszba fulladt rokoni találkozó történetét meséli el 17 órától – a 16 éven felüli nézőknek. A Többesélyes szerelem igazi sztárparádé: a 19 órakor kezdődő finn–amerikai romantikus vígjátékban Dakota Johnson, Chris Evans és Pedro Pascal egy szerelmi háromszög viharaiba enged bepillantást, de csak azoknak, akik elmúltak 12 évesek.