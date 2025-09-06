szeptember 6., szombat

A kispaládi udvar a szárnyasok paradicsoma

Címkék#Fehérgyarmati Galambász Egyesület#Radács András#galambászvilág#Kispalád

Radács András Kispaládon példásan ötvözi a munkát, a hagyományt és a hobbit. A szatmári galambász a térség büszkesége.

Munkatársunktól
A szatmári galambász, Radács András igazi szárnyas paradicsomot alakított ki a kispaládi udvarán

Fotó: Wachteinheim József

Kevesen tudják, de Kispaládon a polgármesteri hivatal munkatársaként dolgozó Radács András szabadidejében a hobbijának él: ő a legismertebb szatmári galambász, a Fehérgyarmati Galambász Egyesület vezetője, aki a nagy tiszteletnek örvendő Seress Géza után vette át az egyesület irányítását.

Radács András, a szatmári galambászok büszkesége már országos hírnevet szerzett

A szatmári galambász Kispaládon megteremtette a szárnyasok paradicsomát

– András a térség galambászvilág büszkesége, neve ma már országosan is ismert, hiszen tavaly Dabason, az Európa Kupán a sárga Debreceni pergőivel mindent megnyert, amit csak lehetett – írta közösségi oldalán dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő. A Debreceni pergő a magyar dísz- és sportgalambok egyik legnemesebb fajtája, amelyet ma elsősorban hagyományőrzésből és a tenyésztők szenvedélyes szeretetéből tartanak. 

András nemcsak a galambok iránt rajong. Az udvarát igazi szárnyas paradicsommá varázsolta: papagájok, zebrapintyek, pávák, gyöngytyúkok és az egzotikus indiai futókacsák (vagy ahogy sokan nevezik, „pingvinkacsák”) is otthonra leltek nála. Utóbbiak különösen hatékony segítői a meztelencsigák elleni küzdelemben. András példát mutat abban, hogyan lehet a munkát, a hagyományt és a hobbit szeretettel és szenvedéllyel összekapcsolni.

A kispaládi szárnyasok paradicsomából a papagájok sem hiányoznak
Fotó: Wachteinheim József

 

 

