Elképesztő

2 órája

Rétköz szégyene? Megtették vele a sötétben! (fotókkal)

Címkék#Rétköz#kanyarban#autósok

A hét közepén osztotta meg a történteket a Kisvárdán Hallottam Facebook-csoportban egy férfi, akivel Papnál esett meg a felháborító baleset.

Nagy Zoltán
Rétköz szégyene? Megtették vele a sötétben! (fotókkal)

Szégyen, ami az úton történt a sötétben!

Forrás: illusztráció / getty images

„Sziasztok! Keresem azt az autóst, aki ma (09.24.) este 7 körül Papon, a Kisvárda felőli bevezető úton, az első kanyarban átjött a sávomba, és leszakította a bal oldali visszapillantó tükrömet. Mondanom sem kell, ripityára tört.”

Szégyen, hogy ez történt!
Szégyenteljes dolog történt Papnál.
Forrás: Kisvárdán Hallottam

Megállt a másik fél? Dehogy állt meg - szégyen, ami történt!

„Én rögtön megálltam a kanyar után, majd visszafordultam, de senkit sem találtam. Sajnos a sötétben nem láttalak rendesen, de ha van benned emberség, írj rám privátban, és rendezzük az anyagi károkat. Tedd össze a két kezed, hogy nem frontális ütközés lett, hanem ‘csak’ ennyi. Várom a jelentkezésed. Ui.: Ha valaki lát egy autót, amelyről hiányzik vagy sérült a bal oldali tükör, kérem jelezze. A diszkréciót természetesen biztosítom. Előre is köszönöm a segítséget!”

Hogy lehet ilyet tenni, mint amit megtettek Papnál?

Fotók: Kisvárdán Hallottam

A poszt alá többen is hozzászóltak.

– „Amerre valószínű ment, érdemes lenne megkérdezni az üzleteket, hátha valamelyik kamera rögzítette az esetet. Sok sikert, hátha meglesz!” – biztatta egy hölgy.

– „Napi szinten tapasztaljuk! SAJNOS! Mert nekik a saját sávjuk nem elég, az egész út kellene!” – fakadt ki egy másik kommentelő.

 

