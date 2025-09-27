Rétköz szégyene? Megtették vele a sötétben! (fotókkal)

„Sziasztok! Keresem azt az autóst, aki ma (09.24.) este 7 körül Papon, a Kisvárda felőli bevezető úton, az első kanyarban átjött a sávomba, és leszakította a bal oldali visszapillantó tükrömet. Mondanom sem kell, ripityára tört.”

Szégyenteljes dolog történt Papnál.

Forrás: Kisvárdán Hallottam

Megállt a másik fél? Dehogy állt meg - szégyen, ami történt!

„Én rögtön megálltam a kanyar után, majd visszafordultam, de senkit sem találtam. Sajnos a sötétben nem láttalak rendesen, de ha van benned emberség, írj rám privátban, és rendezzük az anyagi károkat. Tedd össze a két kezed, hogy nem frontális ütközés lett, hanem ‘csak’ ennyi. Várom a jelentkezésed. Ui.: Ha valaki lát egy autót, amelyről hiányzik vagy sérült a bal oldali tükör, kérem jelezze. A diszkréciót természetesen biztosítom. Előre is köszönöm a segítséget!”