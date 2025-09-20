Hatalmas a nyüzsgés a Kossuth téren, hosszú sorokban állnak az ajándékokért, és a rekordkísérlet előtt (fotók, videó)

Az idén is megszervezte nagyszabású ingyenes rendezvényét az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., a nyíregyházi önkormányzattal együttműködve a környezettudatosság jegyében. A Szelektív Szombat célja, hogy felhívja a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára, és játékos vetélkedők segítségével elmélyítsék annak gyakorlatát.

A feladatokat teljesítő családok értékes nyereményeket kapnak

Fotó: LN

Szelektív Szombat Nyíregyházán

Ragyogó napsütés, szinte már nyárias idő is hozzájárult ahhoz, hogy rengetegen kilátogassanak a Szelektív Szombatra. Kicsik és nagyok, fiatalok és idősebbek együtt járták végig a standokat, és próbálták megoldani a különböző feladatokat. Ugyanis minden résztvevő ajándékot kap, korosztályonként a vetélkedőn résztvevő legügyesebb családok pedig értékes nyereményekkel gazdagodhatnak, de jutalmazzák a legtöbb diákot delegáló oktatási intézményt is. Minden, legalább 4 állomást teljesítő gyermek kuka alakú tolltartót kap ajándékba. A kilátogató gyerekek és szüleik rekordkísérlet részesei is lehetnek a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium tekerd! csoportjával közös LEGO mozaiképítésben.

A családi vetélkedőkön kívül MOHU-játékok is várják az érdeklődőket, természetesen ajándékokkal együtt, a gyerekek legnagyobb örömére meg lehet csodálni a legújabb elektromos kukásautókat is, de ugrálóvár, kézműves sátor, csillámtetoválás és még számtalan program is színesíti a napot.

Színpadi fellépőkből sem lesz hiány, a megnyitó után az Apacuka zenekar lépett színpadra, az óriásbuborék show után pedig a Vidám Manók együttes teremtett fergeteges hangulatot.

Apacuka zenekar a Szelektív Szombat színpadán

Fotó: LN

Szemléletformáló játékos rendezvény

Tóth Imre, a nyíregyházi közgyűlés Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, önkormányzati képviselő nyitotta meg a rendezvényt Nyíregyháza önkormányzatának a nevében.

– A mai nap a szelektív hulladékgyűjtésről szól. A családok, a gyermekek, intézmények versenyezhetnek egymással, és a nap végén a legtöbb pontot gyűjtők értékes nyereményeket nyerhetnek. Ehhez kívánok a mai napra önöknek jó tanulást és jó szórakozást – mondta a képviselő, és hozzátette: még számos kitűnő koncert is várja egész nap a látogatókat, így érdemes estig maradni a rendezvényen.