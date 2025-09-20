szeptember 20., szombat

Szelektív Szombat

56 perce

Hatalmas a nyüzsgés a Kossuth téren, hosszú sorokban állnak az ajándékokért, és a rekordkísérlet előtt (fotók, videó)

Címkék#Szelektív szombat#Nyíregyháza#rekordkísérlet#Kossuth Lajos tér

A hulladékgazdálkodás már régen vonzott ekkora tömeget, mint most szombaton. A 15. Szelektív Szombat rendezvényen teljesen megtelt a Kossuth tér Nyíregyházán.

Szon.hu
Hatalmas a nyüzsgés a Kossuth téren, hosszú sorokban állnak az ajándékokért, és a rekordkísérlet előtt (fotók, videó)

Az idén is megszervezte nagyszabású ingyenes rendezvényét az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., a nyíregyházi önkormányzattal együttműködve a környezettudatosság jegyében. A Szelektív Szombat célja, hogy felhívja a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára, és játékos vetélkedők segítségével elmélyítsék annak gyakorlatát.

Szelektív Szombat
A feladatokat teljesítő családok értékes nyereményeket kapnak
Fotó: LN

Szelektív Szombat Nyíregyházán

Ragyogó napsütés, szinte már nyárias idő is hozzájárult ahhoz, hogy rengetegen kilátogassanak a Szelektív Szombatra. Kicsik és nagyok, fiatalok és idősebbek együtt járták végig a standokat, és próbálták megoldani a különböző feladatokat. Ugyanis minden résztvevő ajándékot kap, korosztályonként a vetélkedőn résztvevő legügyesebb családok pedig értékes nyereményekkel gazdagodhatnak, de jutalmazzák a legtöbb diákot delegáló oktatási intézményt is. Minden, legalább 4 állomást teljesítő gyermek kuka alakú tolltartót kap ajándékba. A kilátogató gyerekek és szüleik rekordkísérlet részesei is lehetnek a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium tekerd! csoportjával közös LEGO mozaiképítésben. 

  • A családi vetélkedőkön kívül MOHU-játékok is várják az érdeklődőket, természetesen ajándékokkal együtt, a gyerekek legnagyobb örömére meg lehet csodálni a legújabb elektromos kukásautókat is, de ugrálóvár, kézműves sátor, csillámtetoválás és még számtalan program is színesíti a napot. 

Színpadi fellépőkből sem lesz hiány, a megnyitó után az Apacuka zenekar lépett színpadra, az óriásbuborék show után pedig a Vidám Manók együttes teremtett fergeteges hangulatot. 

Apacuka zenekar a Szelektív Szombat színpadán
Fotó: LN

Szemléletformáló játékos rendezvény

Tóth Imre, a nyíregyházi közgyűlés Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, önkormányzati képviselő nyitotta meg a rendezvényt Nyíregyháza önkormányzatának a nevében.

– A mai nap a szelektív hulladékgyűjtésről szól. A családok, a gyermekek, intézmények versenyezhetnek egymással, és a nap végén a legtöbb pontot gyűjtők értékes nyereményeket nyerhetnek. Ehhez kívánok a mai napra önöknek jó tanulást és jó szórakozást – mondta a képviselő, és hozzátette: még számos kitűnő koncert is várja egész nap a látogatókat, így érdemes estig maradni a rendezvényen.  

Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának elnökeként felhívta a figyelmet arra a két legújabb elektromos hulladékszállítóra, amit egészen közelről megcsodálhattak az érdeklődők. 

A Szelektív Szombat megnyitója
Fotó: LN

– Biztos vagyok benne, hogy a kicsiknek nagy kedvence ez a két jármű. Nagyon örülök, hogy ilyen sok gyereket kihoztak a családok, hiszen nagyon fontos, hogy együtt védjük a környezetünket, ehhez pedig mindent meg kell tennünk. Minden háztartásban fontos, hogy szelektíven gyűjtsük a hulladékot, amit aztán ártalmatlanítanak, illetve újrahasznosítanak immár a MOHU partnerségében, s ezzel óvjuk a környezetünket, az egészségünket és szolgáljuk a jövő nemzedékét – fejtette ki a vármegyei közgyűlés elnöke. Reményét fejezte ki, hogy a Szelektív Szombaton tapasztaltakat a mindennapokban is tudják majd a jelenlévők hasznosítani.

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Éberhardt Gábor pedig arra is felhívta a figyelmet, hogy bár ez egy jó hangulatú játékos nap, de nagyon komoly üzenetet is hordoz. Mégpedig azt, hogy mindenki tanuljon meg rendesen szelektíven gyűjteni a hulladékot, ügyeljen a környezetére. 

Már 15. alkalommal rendezték meg a Szelektív Szombatot Nyíregyházán

Fotók: Lengyel Nóra

A Kossuth téren az utolsó koncert 18 órakor kezdődik, a Soulwave lép színpadra, de előtte is számos zenekar és izgalmas játékok, értékes nyeremények várják a kilátogatókat. Érdemes még ebéd után is felkerekedni, és egy tartalmas és jóhangulatú családi rendezvényen részt venni. 

 

