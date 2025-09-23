Októbertől kuka-szigor: bírság járhat a rosszul kitett szemétért

Szemétszállítás, lomtalanítás és a hulladékudvarok: A jövő hónaptól változnak az általános szerződési feltételek a MOHU-nál, így a szemétszállítási szabályok is módosulnak. A vegyes gyűjtőedénybe – tehát a sima kukába – papírt, műanyagot, fémet, építési törmeléket, elektromos és elektronikai szemetet sem lehet majd pakolni – olvasható a haromhatar.hu oldalon.

A szemétszállításra, a lomtalanításra és a hulladékudvarokra vonatkozó szabályokat is módosította a MOHU.



Amennyiben a kuka fedele nem lesz lezárt állapotban, akkor a túlcsordult szemét többlethulladéknak minősül, és annak elszállítását külön szolgáltatásként kell igénybe venni.

Szemétszállítás, lomtalanításra és a hulladékudvarok:

Az új szabályzat szerint a kukába került hulladék súlya nem lehet több

60 literes edénynél 15 kilogrammnál,

80 literes edénynél 17 kilogrammnál,

120 literes edényél 27 kilogrammnál,

240 literes edénynél 50 kilogrammnál

770 literes edénynél 175 kilogrammnál,

1100 literes edénynél 250 kilogrammnál.

Abban az esetben, ha a kuka nem a szemétszállító cég miatt válik használhatatlanná, akkor azt nyolc napon belül az ingatlanhasználónak kell javíttatnia vagy pótolnia, saját költségén. Ha továbbra is olyan állapotban van a tároló, ami miatt nem lehet elvinni a hulladékot, akkor a szemétszállító cég nem is viszi el, viszont a szemétszállítási díjat ugyanúgy kiszámlázza.

A hulladékudvarok és a lomtalanítás

A lomtalanítás tekintetében lényeges, hogy azt mindössze évente egyszer kell kötelezően biztosítania a szemétszállító cégnek. Ilyenkor figyelni kell arra, hogy csak olyan, háztartásokban keletkező hulladék pakolható ki, amelyet a rendszeres szolgáltatás során nem visznek el, mivel nem fér be a kukába.

Nem szállítanak el továbbra sem például építési törmeléket, elektromos és elektronikai hulladékot, illetve olyat, ami

nehezebb 50 kilogrammnál,

nagyobb 2 méternél.

Új szabály lép életbe a hulladékudvaroknál. Jelenleg háztartási mennyiségben ingyen lehet leadni építési törmeléket, 2026. január 1-jétől azonban fizetni kell érte. Meghatározzák bizonyos típusoknál azt is, hogy napi és éves szinten mennyit fogadnak be egy-egy ingatlanból.