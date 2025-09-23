szeptember 23., kedd

Októbertől kuka-szigor: bírság járhat a rosszul kitett szemétért

Októbertől jön a bírság a rosszul kihelyezett kukákért. A szemétszállításra, a lomtalanításra és a hulladékudvarokra vonatkozó szabályokat is módosította a MOHU.

Szon.hu

Szemétszállítás, lomtalanítás és a hulladékudvarok: A jövő hónaptól változnak az általános szerződési feltételek a MOHU-nál, így a szemétszállítási szabályok is módosulnak. A vegyes gyűjtőedénybe – tehát a sima kukába – papírt, műanyagot, fémet, építési törmeléket, elektromos és elektronikai szemetet sem lehet majd pakolni – olvasható a haromhatar.hu oldalon.

Szemétszállítás lomtalanítás hulladékudvar
Forrás: Illusztráció/MW-archív
A szemétszállításra, a lomtalanításra és a hulladékudvarokra vonatkozó szabályokat is módosította a MOHU.


Amennyiben a  kuka fedele nem lesz lezárt állapotban, akkor a túlcsordult szemét többlethulladéknak minősül, és annak elszállítását külön szolgáltatásként kell igénybe venni.

Szemétszállítás, lomtalanításra és a hulladékudvarok:

Az új szabályzat szerint a kukába került hulladék súlya nem lehet több

  • 60 literes edénynél 15 kilogrammnál,
  • 80 literes edénynél 17 kilogrammnál,
  • 120 literes edényél 27 kilogrammnál, 
  • 240 literes edénynél 50 kilogrammnál 
  • 770 literes edénynél 175 kilogrammnál, 
  • 1100 literes edénynél 250 kilogrammnál.

Abban az esetben, ha a kuka nem a szemétszállító cég miatt válik használhatatlanná, akkor azt nyolc napon belül az ingatlanhasználónak kell javíttatnia vagy pótolnia, saját költségén. Ha továbbra is olyan állapotban van a tároló, ami miatt nem lehet elvinni a hulladékot, akkor a szemétszállító cég nem is viszi el, viszont a szemétszállítási díjat ugyanúgy kiszámlázza.

A hulladékudvarok és a lomtalanítás 

A lomtalanítás tekintetében lényeges, hogy azt mindössze évente egyszer kell kötelezően biztosítania a szemétszállító cégnek. Ilyenkor figyelni kell arra, hogy csak olyan, háztartásokban keletkező hulladék pakolható ki, amelyet a rendszeres szolgáltatás során nem visznek el, mivel nem fér be a kukába.

Nem szállítanak el továbbra sem például építési törmeléket, elektromos és elektronikai hulladékot, illetve olyat, ami

  • nehezebb 50 kilogrammnál,
  • nagyobb 2 méternél.

Új szabály lép életbe a hulladékudvaroknál. Jelenleg háztartási mennyiségben ingyen lehet leadni építési törmeléket, 2026. január 1-jétől azonban fizetni kell érte. Meghatározzák bizonyos típusoknál azt is, hogy napi és éves szinten mennyit fogadnak be egy-egy ingatlanból.

 

