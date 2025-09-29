5 órája
Ha szerdától így néz ki a kukád, nyakadon marad a szemét
Bírságot kaphatunk a nyakunkba, ha nem figyelünk! Október 1-jétől változnak a szemétszállítás és a hulladékgazdálkodás szabályai.
Ha nincs lezárva a kuka teteje, nem ürítik ki
Október 1-jétől minden háztartásnak jobban oda kell figyelnie arra, hogy mit tesz a kukájába és hogy az hány kilós, hiszen átalakulnak a szemétszállítás szabályai. A MOHU közleménye szerint a változtatások legfontosabb indoka, hogy a hulladék útja jobban nyomon követhető és ellenőrizhető legyen. Ami a legfontosabb: a szemétszállítás napi gyakorlata és díjazása nem módosul.
A szemétszállítás több ponton is módosul
A legfontosabb, ráadásul zsebbe vágó változás, hogy október első napjától a vegyes gyűjtőedénybe nem lehet papírt, műanyagot és fémet tenni, ahogy építési törmeléket vagy elektronikai hulladékot sem. Ezeket csak a megfelelő szelektív edényekben lehet elhelyezni, vagy pedig elvinni valamelyik hulladékudvarba. Aki nem biztos abban, hogy egy adott hulladék hová tartozik, érdemes a szolgáltatótól tájékozódni.
Oda kell figyelni arra is, hogy a kuka fedele le legyen zárva, ha ugyanis az edény túlcsordul, vagy nem szabályosan használják, a MOHU nem köteles elszállítani. A túlcsorduló szemét ugyanis többlethulladéknak számít, amelynek elszállításához külön szolgáltatást kell igényelni – mindez tehát nemcsak bosszúsággal, de többletköltséggel jár.
Újdonság az is, hogy a kukák súlyhatárát is meghatározták, egészen pontosan azt, hogy mennyi hulladék kerülhet egy-egy szeméttárolóba.
A megengedett súly attól függ, hogy mekkora a kuka
- 60 literes edénynél 15 kg
- 80 literes edénynél 17 kg
- 120 literes edényél 27 kg
- 240 literes edénynél 50 kg
- 770 literes edénynél 175 kg
- 1100 literes edénynél 250 kg szemét kerülhet az edénybe. Grammra pontosan ezt nyilván nem lehet lemérni, de nagyon kell erre is figyelni, hiszen ha a kuka meghaladja a súlykorlátot, a szemétszállító nem üríti ki és nem viszi el, a szolgáltatás díját azonban kiszámlázza.
A tönkrement kukát a tulajdonosnak kell kijavítania
Nem árt szem előtt tartani, hogy a kukák állapotáért szintén az ingatlanhasználó felel. Ha az edény az ő hibájából használhatatlanná válik, nyolc napja van arra, hogy kijavítsa vagy pótolja. Ha ez nem történik meg, a szemétszállító cég megtagadhatja a kuka kiürítését, a havi díjat viszont ki kell fizetni.
Az éves lomtalanítás megmarad: a szemétszállító cégnek minden évben legalább egyszer biztosítania kell ezt a szolgáltatást. Ilyenkor kizárólag olyan háztartási hulladék helyezhető ki, amely a rendszeres szemétszállítás során nem férne bele a kukába.
Építési törmeléket, elektromos vagy elektronikai hulladékot, veszélyes hulladékot, háztartási- és zöldhulladékot továbbra sem visznek el, mint hogy az 50 kilogrammnál nehezebb vagy a 2 méternél magasabb tárgyakat sem.
Szigorítják a gumiabroncsok és a lomok leadását is: előbbiből háztartásonként évente legfeljebb 16-ot, utóbbiból maximum 600 kilót lehet leadni, építési törmeléket pedig csak pénzért vesznek át – ez utóbbit a időszakokhoz és típushoz köti. Újdonság a mobil hulladékudvarok bevezetése is: előre meghirdetett időpontokban és helyszíneken gyűjtik be a szelektív hulladékot – ez kényelmes megoldás azoknak, akik nem tudják elvinni a dolgaikat a hulladékudvarba.
A MOHU hangsúlyozta, hogy a változtatások célja a hulladék útjának követhetősége és a visszaélések megszüntetése. Az új rendszer nemcsak szigorúbb ellenőrzést jelent, hanem a szelektív gyűjtés hatékonyságát is növeli. A szervezet arra ösztönöz, hogy tudatosabban tervezzük meg a háztartási szemét kezelését, és fokozatosan csökkentsük annak mennyiségét. Az önkormányzatok, társasházak és közintézmények részletes útmutatókat kaptak, a lakossági tájékoztatás pedig már szeptemberben elindult.
