Ha szerdától így néz ki a kukád, nyakadon marad a szemét

Október 1-jétől minden háztartásnak jobban oda kell figyelnie arra, hogy mit tesz a kukájába és hogy az hány kilós, hiszen átalakulnak a szemétszállítás szabályai. A MOHU közleménye szerint a változtatások legfontosabb indoka, hogy a hulladék útja jobban nyomon követhető és ellenőrizhető legyen. Ami a legfontosabb: a szemétszállítás napi gyakorlata és díjazása nem módosul.

A szemétszállítás terén sok a változás, érdemes odafigyelni!

Fotó: MW-archív

A szemétszállítás több ponton is módosul

A legfontosabb, ráadásul zsebbe vágó változás, hogy október első napjától a vegyes gyűjtőedénybe nem lehet papírt, műanyagot és fémet tenni, ahogy építési törmeléket vagy elektronikai hulladékot sem. Ezeket csak a megfelelő szelektív edényekben lehet elhelyezni, vagy pedig elvinni valamelyik hulladékudvarba. Aki nem biztos abban, hogy egy adott hulladék hová tartozik, érdemes a szolgáltatótól tájékozódni.

Oda kell figyelni arra is, hogy a kuka fedele le legyen zárva, ha ugyanis az edény túlcsordul, vagy nem szabályosan használják, a MOHU nem köteles elszállítani. A túlcsorduló szemét ugyanis többlethulladéknak számít, amelynek elszállításához külön szolgáltatást kell igényelni – mindez tehát nemcsak bosszúsággal, de többletköltséggel jár.

Újdonság az is, hogy a kukák súlyhatárát is meghatározták, egészen pontosan azt, hogy mennyi hulladék kerülhet egy-egy szeméttárolóba.

A megengedett súly attól függ, hogy mekkora a kuka

60 literes edénynél 15 kg

80 literes edénynél 17 kg

120 literes edényél 27 kg

240 literes edénynél 50 kg

770 literes edénynél 175 kg

1100 literes edénynél 250 kg szemét kerülhet az edénybe. Grammra pontosan ezt nyilván nem lehet lemérni, de nagyon kell erre is figyelni, hiszen ha a kuka meghaladja a súlykorlátot, a szemétszállító nem üríti ki és nem viszi el, a szolgáltatás díját azonban kiszámlázza.

A tönkrement kukát a tulajdonosnak kell kijavítania

Nem árt szem előtt tartani, hogy a kukák állapotáért szintén az ingatlanhasználó felel. Ha az edény az ő hibájából használhatatlanná válik, nyolc napja van arra, hogy kijavítsa vagy pótolja. Ha ez nem történik meg, a szemétszállító cég megtagadhatja a kuka kiürítését, a havi díjat viszont ki kell fizetni.