szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

12°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelem!

5 órája

Ha szerdától így néz ki a kukád, nyakadon marad a szemét

Címkék#szemétszállítás#hulladék#kuka

Bírságot kaphatunk a nyakunkba, ha nem figyelünk! Október 1-jétől változnak a szemétszállítás és a hulladékgazdálkodás szabályai.

Munkatársunktól
Ha szerdától így néz ki a kukád, nyakadon marad a szemét

Ha nincs lezárva a kuka teteje, nem ürítik ki

Fotó: MW-archív

Október 1-jétől minden háztartásnak jobban oda kell figyelnie arra, hogy mit tesz a kukájába és hogy az hány kilós, hiszen átalakulnak a szemétszállítás szabályai. A MOHU közleménye szerint a változtatások legfontosabb indoka, hogy a hulladék útja jobban nyomon követhető és ellenőrizhető legyen. Ami a legfontosabb: a szemétszállítás napi gyakorlata és díjazása nem módosul. 

A szemétszállítás terén sok a változás, érdemes odafigyelni!
A szemétszállítás terén sok a változás, érdemes odafigyelni!
Fotó: MW-archív

A szemétszállítás több ponton is módosul

A legfontosabb, ráadásul zsebbe vágó változás, hogy október első napjától a vegyes gyűjtőedénybe nem lehet papírt, műanyagot és fémet tenni, ahogy építési törmeléket vagy elektronikai hulladékot sem. Ezeket csak a megfelelő szelektív edényekben lehet elhelyezni, vagy pedig elvinni valamelyik hulladékudvarba. Aki nem biztos abban, hogy egy adott hulladék hová tartozik, érdemes a szolgáltatótól tájékozódni. 

Oda kell figyelni arra is, hogy a kuka fedele le legyen zárva, ha ugyanis az edény túlcsordul, vagy nem szabályosan használják, a MOHU nem köteles elszállítani. A túlcsorduló szemét ugyanis többlethulladéknak számít, amelynek elszállításához külön szolgáltatást kell igényelni – mindez tehát nemcsak bosszúsággal, de többletköltséggel jár. 

Újdonság az is, hogy a kukák súlyhatárát is meghatározták, egészen pontosan azt, hogy mennyi hulladék kerülhet egy-egy szeméttárolóba. 

A megengedett súly attól függ, hogy mekkora a kuka

  • 60 literes edénynél 15 kg
  • 80 literes edénynél 17 kg
  • 120 literes edényél 27 kg
  • 240 literes edénynél 50 kg
  • 770 literes edénynél 175 kg
  • 1100 literes edénynél 250 kg szemét kerülhet az edénybe. Grammra pontosan ezt nyilván nem lehet lemérni, de nagyon kell erre is figyelni, hiszen ha a kuka meghaladja a súlykorlátot, a szemétszállító nem üríti ki és nem viszi el, a szolgáltatás díját azonban kiszámlázza.

A tönkrement kukát a tulajdonosnak kell kijavítania

Nem árt szem előtt tartani, hogy a kukák állapotáért szintén az ingatlanhasználó felel. Ha az edény az ő hibájából használhatatlanná válik, nyolc napja van arra, hogy kijavítsa vagy pótolja. Ha ez nem történik meg, a szemétszállító cég megtagadhatja a kuka kiürítését, a havi díjat viszont ki kell fizetni.

Az éves lomtalanítás megmarad: a szemétszállító cégnek minden évben legalább egyszer biztosítania kell ezt a szolgáltatást. Ilyenkor kizárólag olyan háztartási hulladék helyezhető ki, amely a rendszeres szemétszállítás során nem férne bele a kukába. 

Építési törmeléket, elektromos vagy elektronikai hulladékot, veszélyes hulladékot, háztartási- és zöldhulladékot továbbra sem visznek el, mint hogy az 50 kilogrammnál nehezebb vagy a 2 méternél magasabb tárgyakat sem.

Szigorítják a gumiabroncsok és a lomok leadását is: előbbiből háztartásonként évente legfeljebb 16-ot, utóbbiból maximum 600 kilót lehet leadni, építési törmeléket pedig csak pénzért vesznek át – ez utóbbit a időszakokhoz és típushoz köti. Újdonság a mobil hulladékudvarok bevezetése is: előre meghirdetett időpontokban és helyszíneken gyűjtik be a szelektív hulladékot – ez kényelmes megoldás azoknak, akik nem tudják elvinni a dolgaikat a hulladékudvarba. 

A MOHU hangsúlyozta, hogy a változtatások célja a hulladék útjának követhetősége és a visszaélések megszüntetése. Az új rendszer nemcsak szigorúbb ellenőrzést jelent, hanem a szelektív gyűjtés hatékonyságát is növeli. A szervezet arra ösztönöz, hogy tudatosabban tervezzük meg a háztartási szemét kezelését, és fokozatosan csökkentsük annak mennyiségét. Az önkormányzatok, társasházak és közintézmények részletes útmutatókat kaptak, a lakossági tájékoztatás pedig már szeptemberben elindult.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu