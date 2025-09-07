szeptember 7., vasárnap

Öregedés művészete

1 órája

Érdekes témák, értékes előadások –az akadémiai sikertörténetet tovább írják Nyíregyházán

Címkék#Szépkorúak Akadémiája#Öregedés művészete#Váci Mihály Kulturális Központ#előadássorozat

Az Öregedés művészete sorozat sikertörténete folytatódik kéthetente szerdánként Nyíregyházán, a kulturális központban. Szemészet, tűzvédelem, irodalom és művészet, indul a Szépkorúak Akadémiája.

Munkatársunktól
Érdekes témák, értékes előadások –az akadémiai sikertörténetet tovább írják Nyíregyházán

Pregitzer Fruzsina, a Móricz Zsigmond Színház színművésze is tartott előadást a Szépkorúak Akadémiáján

Fotó: vmkk.hu

A sikertörténetet tovább írja a megyeszékhely önkormányzata és a Váci Mihály Kulturális Központ, a nagyon népszerű öregedés művészete előadássorozat folytatódik. A hat alkalomból álló, kéthetente szerdán délután megrendezett Szépkorúak Akadémiája Nyíregyházán izgalmas és értékes témákkal várja az érdeklődőket.

A Szépkorúak Akadémiája ősszel is érdekes és értékes előadásokkal várja az érdeklődőket Nyíregyházán
Fotó: vmkk.hu

Indítása óta a programsorozat célja nem változott, a szépkorú embereknek tartalmas, szórakoztató és a mindennapokban is hasznos kulturális, tudományos ismereteket nyújtani.

A Szépkorúak Akadémiája ősszel hat előadással várja az érdeklődőket

Az első őszi előadás szeptember 10-én, 15 órakor kezdődik, amikor Hogyan óvjuk látásunkat idős korban? címmel dr. Kavalecz Fatime szemész főorvosa a szemészet fejlődéséről tart előadást. Még ebben a hónapban, szeptember 24-én a tűzvédelem fontosságáról és lehetőségeiről beszél az érdeklődőknek Toldi András tűzoltó alezredes, tűzoltósági felügyelő, hiszen jobb megelőzni mint megélni.

A folytatás is hasonlóan érdekes lesz, októberben a két hang, két látomás című előadás két 20. századi költőnk, Nagy László és Szabó Lőrinc munkásságáról tart előadást dr. Minya Károly intézetigazgató, főiskolai tanár. Későbbiekben szó lesz a sorozatban, a szalonbabák történetéről, valamint Márai Sándor életéről és műveiről. A sorozat zárásaként, november 19-én a 100 éve született Huszár István festőművész életét és művészetét mutatja be Huszárné Trizner Mária, a hagyaték hiteles képviselője.

Az előadások, minden alkalommal 15 órakor kezdődnek a Váci Mihály Kulturális Központ II. emeleti termében, ingyenesen látogathatók – a szervezők és előadók minden érdeklődőt szeretettel várnak!

 

 

