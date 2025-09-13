szeptember 13., szombat

Szépség és a Kamara – Ahol a szakértelem és az inspiráció találkozik

Készen állsz arra, hogy a legelismertebb szakemberekkel tölts el egy napot Érpatakon, és felfrissítsd a tudásodat a szépség és a stílus legújabb trendjeiről?

Szépség és a Kamara – Ahol a szakértelem és az inspiráció találkozik

A „Szépség és a Kamara" rendezvény egyedülálló lehetőséget kínál, hogy elmerüljünk a professzionális bőrápolás, hajvágás, smink és stílus világában. Szeptember 21-én a festői Zsindelyes Cottage ad otthont ennek a különleges eseménynek. Kezdés 9 óra.

Kiemelt témák és előadók:

  • Vigh Erika bőrszakértő a Peelingek mesterfokon - Kémia és kreativitás találkozása a bőr megújításában témáról tart előadást
  • Dominique Roberts a Pro Beauty Arts Kft. képviseletében a Glam City Fashion Look-ba avat be
  • Trangóni Réka a Levy-Net Kft.-től a Dögös Vörös titkait fedi fel
  • Fátrai Krisztina a Fátrai Stílus Kft. képviseletében a Tudatos hajvágás: Hogyan vegyük figyelembe a vendég adottságait? témáról beszél
  • Schiffer Miklós, az ország egyik legismertebb stílus szakértője a Stílus, amely sikerre vezet címmel tart előadást
  • Szöllősi-Nyerges Kamilla az Őszi elegancia akvarellben témával segít ráhangolódni az új szezonra
     

 

