Tanácsok, tippek
1 órája
Szépség és a Kamara – Ahol a szakértelem és az inspiráció találkozik
Készen állsz arra, hogy a legelismertebb szakemberekkel tölts el egy napot Érpatakon, és felfrissítsd a tudásodat a szépség és a stílus legújabb trendjeiről?
A „Szépség és a Kamara" rendezvény egyedülálló lehetőséget kínál, hogy elmerüljünk a professzionális bőrápolás, hajvágás, smink és stílus világában. Szeptember 21-én a festői Zsindelyes Cottage ad otthont ennek a különleges eseménynek. Kezdés 9 óra.
Kiemelt témák és előadók:
- Vigh Erika bőrszakértő a Peelingek mesterfokon - Kémia és kreativitás találkozása a bőr megújításában témáról tart előadást
- Dominique Roberts a Pro Beauty Arts Kft. képviseletében a Glam City Fashion Look-ba avat be
- Trangóni Réka a Levy-Net Kft.-től a Dögös Vörös titkait fedi fel
- Fátrai Krisztina a Fátrai Stílus Kft. képviseletében a Tudatos hajvágás: Hogyan vegyük figyelembe a vendég adottságait? témáról beszél
- Schiffer Miklós, az ország egyik legismertebb stílus szakértője a Stílus, amely sikerre vezet címmel tart előadást
- Szöllősi-Nyerges Kamilla az Őszi elegancia akvarellben témával segít ráhangolódni az új szezonra
Ezt ne hagyja ki!Felöltöztették a babát
5 órája
Itt a Lidl újabb nagy dobása: egyetlen kommenttel bárki nyerhet Szabolcsban is
Ezt ne hagyja ki!Tíz éve hunyt el
10 órája
Nyíregyháza zenei életének ikonja volt – gyász és emlékezés (fotókkal)
Ezt ne hagyja ki!Nyomravezető díj
7 órája
Gyújtogatót keres a szabolcsi rendőrség, sok pénzhez juthat, aki segít megtalálni
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre