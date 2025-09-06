Rákkeltő anyagot találtak ebben a kedvelt termékben – nehogy használd!

szeptember 6., szombat

Hivatalos riasztás érkezett: életveszélyes szennyeződés egy sokak által használt termékben! Szezámolajat hívtak vissza!

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján határérték feletti 3-MCPD, glicidil-észterek, valamint ásványolaj eredetű aromás szénhidrogének jelenlétét mutatták ki Kínából származó szezámolajban. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. Szezámolajat hívtak vissza. 

Szezámolajat hívtak vissza 

A határértéket meghaladó 3-MCPD, glicidil-észter,  főként növényi olajok finomítása során keletkező vegyület, amely előfordulhat szószokban, pékárukban és más feldolgozott élelmiszerekben is. Hosszú távon vesekárosodást okozhat, és rákkeltő hatású is lehet.

Arra kérnek mindenkit, akik a lenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltak, ne fogyasszák el. 

Az érintett termék adatai az alábbiak:
1. Termék megnevezése: Szezámolaj
2. Márka: Golden Lion
3. Kiszerelés: 12x1 l
4. MMI: 11/12/2027
5. Tételszám: 20242529_004
6. Gyártó: Guangzhou Guowei Vegetable Oils & Food Co., Ltd (Kína)
7. Importőr: Asian Food Group B.V. (Hollandia)

Nemrég írtunk arról, hogy szinte minden napra jut egy termékvisszahívás! Leginkább az élelmiszereknél fordul elő, hogy egészségre káros anyagot találnak, s akkor azonnal lekerül a boltok polcairól a termék. Egyébként az élelmiszerláncokat ellenőrző hatóság oldalán megtalálható a lista a visszahívott árucikkekről. Gyakran előfordul, hogy maga a gyártó vagy a forgalmazó áruházlánc hívja vissza a hibás terméket. 

