szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

15°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változatos programok

2 órája

Lekvárt főztek, bemutatták a szárazmalmot és a pálinka sem maradt az üvegben – szilvanapot rendeztek Tarpán (fotókkal)

Címkék#Szilvanap#szárazmalom#Tarpa

Koncertek és kiállítások is színesítették a programot. Szilvanap volt szombaton Tarpán.

Szon.hu

A Figemadár Citerazenekar nyitotta meg szombaton Tarpán a szilvanapot. A helyi óvodások is műsort adtak, fellépett a Kokas Banda Táncháza. Kísérőprogramok is színesítették az eseményt, volt lekvárfőzés, helytörténeti kiállítás, de bemutatták a szárazmalmot is.

Szilvanap volt Tarpán
Szilvanap volt szombaton Tarpán
Fotó: Bodnárné Varga Éva

Duett a tarpai szilvanapon

A nap fénypontja Gaál Zsófia és Sövegjártó Péter duettje, illetve a Sólymok - Kormorán a javából elnevezésű formáció fellépése volt. Természetesen szilvából készült ételeket is kóstolhattak a vendégek, és persze a híres tarpai szilvapálinka sem maradt sokáig az üvegekben.   

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu