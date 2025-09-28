Változatos programok
2 órája
Lekvárt főztek, bemutatták a szárazmalmot és a pálinka sem maradt az üvegben – szilvanapot rendeztek Tarpán (fotókkal)
Koncertek és kiállítások is színesítették a programot. Szilvanap volt szombaton Tarpán.
A Figemadár Citerazenekar nyitotta meg szombaton Tarpán a szilvanapot. A helyi óvodások is műsort adtak, fellépett a Kokas Banda Táncháza. Kísérőprogramok is színesítették az eseményt, volt lekvárfőzés, helytörténeti kiállítás, de bemutatták a szárazmalmot is.
Duett a tarpai szilvanapon
A nap fénypontja Gaál Zsófia és Sövegjártó Péter duettje, illetve a Sólymok - Kormorán a javából elnevezésű formáció fellépése volt. Természetesen szilvából készült ételeket is kóstolhattak a vendégek, és persze a híres tarpai szilvapálinka sem maradt sokáig az üvegekben.
