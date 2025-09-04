Művészet
3 órája
Szimbiózisok a múzeumban
Szimbiózisok a papírlapon megörökítve. Szimbiózisok a grafikusművész szemével.
Szimbiózis: a Rétközi Múzeum ad otthont a kiállításnak
Fotó: KM
Szimbiózisok a múzeumban, ugyanis H. Németh Katalin grafikusművész Szimbiózisok című kiállítása nyílt meg szerdán Kisvárdán a Rétközi Múzeumban (Kisvárda egykori zsinagógájának az épülete).
Szimbiózis zenei kísérettel
A vendégeket köszöntötte Leleszi Tibor, Kisvárda polgármestere, a kiállítást megnyitja Székhelyi Edit festőművész. Közreműködtek a Kisvárdai Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és növendékei. A tárlatot szeptember 30-ig tekinthetik meg az érdeklődők.
