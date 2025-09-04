szeptember 4., csütörtök

Művészet

32 perce

Szimbiózisok a múzeumban

Szimbiózisok a papírlapon megörökítve. Szimbiózisok a grafikusművész szemével.

Szimbiózisok a múzeumban

Szimbiózis: a Rétközi Múzeum ad otthont a kiállításnak

Fotó: KM

Szimbiózisok a múzeumban, ugyanis H. Németh Katalin grafikusművész Szimbiózisok című kiállítása nyílt meg szerdán Kisvárdán a Rétközi Múzeumban (Kisvárda egykori zsinagógájának az épülete). 

Szimbiózis: H. Németh Katalin grafikusművész alkotás közben
Fotó: Sipeki Péter

Szimbiózis zenei kísérettel

A vendégeket köszöntötte Leleszi Tibor, Kisvárda polgármestere, a kiállítást megnyitja Székhelyi Edit festőművész. Közreműködtek a Kisvárdai Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és növendékei. A tárlatot szeptember 30-ig tekinthetik meg az érdeklődők.

 

