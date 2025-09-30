2 órája
Ezen ledöbbentünk! Senki nem gondolta volna, hogy Szabolcsban derül ki Madonna és Johny Depp titka (fotókkal)
Madonna volt a legszörnyűbb, Johny Depp a legkedvesebb alanya a világhírű magyar fotóművésznek. Szipál Péter hollywoodi kulisszatitkokat árult el Mátészalkán a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztiválon.
Szipál Péter fotóművész sztártitkokat árult el
Fotó: LN
A Hollywoodi sztárok fotósa 2003-ban jött vissza Magyarországra. Addig azonban bejárta Szipál Péter az egész világot, és megismerte a hollywoodi világsztárokat.
Szipál Péter fotóművész, a hollywoodi sztárfotós
Igazi filmes sztárok jelentek meg a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztiválon Mátészalkán. Ahogy beszámoltunk róla, a különleges filmek mellett érdekes előadásokkal is színesítetták a programokat, így hozott el Szipál Péter sok világsztárt is a Tony Curtis kávézóba. A világhírű fotós nagyapja, Szipál Márton Károly miután hazasétált a szibériai hadifogságból Mandzsurián keresztül, megnyitotta az első fotóműtermét. A fia Szipál Márton is természetesen fotográfus lett, aki Debrecenben töltötte gyerekkorát, és itt nyitotta meg 1946-ban az első fényképész műtermét, később Budapesten telepedett le, ahol nagy karriert futott be, majd 1956-ban emigrált Amerikába, ahol világsztárok sztárfotósa lett. Fia Péter sokáig nem akarta ezt az utat követni, történész vagy jogász szeretett volna lenni, de aztán végül a fotózást kezdte el tanulni és rájött, hogy sokkal jobban megy, mint gondolná. Szipál Péter az apját 1975-ben követte Los Angelesbe, és ő is híres fotográfussá vált, saját stílusát bevezetve robbant be az amerikai karrierje. Szipál Péter elmondta, hogy nagyon nehéz Hollywoodban karriert csinálni, bármennyire is könnyűnek tűnik. Még úgy is, hogy az apja akkor már sztárnak számított a fényképész szakmában, de neki szinte elölről kellett kezdenie. Azonban a tehetségének, kitartásának köszönhetően a siker viszonylag gyorsan elérte Amerikában és Magyarországon is.
Fényképezés: játék a fénnyel
A fényképezőgép nem a világ csodája, hiszen nem könnyű egy jó portrét elkészíteni. Szipál Péter szerint az a lényeg, hogy a végeredmény egy olyan fotó legyen, ahogyan az alany szeretné látni magát. A fény minősége mindent meghatároz. Például egy gonosz szereplőt, ijesztő karaktert sokkal árnyékosabbra, sötétebb tónusokkal kell fotózni: a kemény fény drámát ad.
A portréfotózás 80 százalék kommunikáció, 20 százalék technika, mindig meg kell találni a hangot mindenkivel. Amilyen kapcsolatot alakítasz ki az alannyal, olyan lesz a végtermék, hiszen mindenkinek az az érdeke, hogy egy szuper fotó szülessen. Ha kell viccelődök, ha kell erélyesebben szólok, vagy éppen várok egy kicsit a pillanatra, hogy meglegyen az az arckifejezés , amire szükség van a jó portréhoz. Sosem volt ebből gond, egy alanyt kivéve
– részletezte a fotóművész, aki csak nagy unszolásra árulta el, hogy Madonna volt az, akivel nagyon rossz élmény volt együtt dolgozni.
Hollywoodi sztárokat fotózott a magyar sztárfotográfus Szipál PéterFotók: L.N.
- Rengeteg fotót mutatott a portfóliójából a fotóművész, mindegyikhez volt egy kis rövid story.
Elmesélte, hogy az Earth, Wind & Fire, a 20. század egyik leginnovatívabb és kereskedelmileg legyőzhetetlen kortárs pop, R&B zenekarának gitárosa Al McKay a szomszédja volt, aki minden évben kapott egy új hangszert, amivel mindig le kellett fotózni. Vagy volt egy színész, aki szinte csak terroristákat alakított, így nagyon kontrasztos, sötét, félelmetes fotókat kellett lőni róla. A stúdiójában jártak a Grease film szereplői, táncosai is, vagy éppen a The Temptations zenekar énekese, vagy a Rendőrakadémia, és a Starsky és Hutch népszerű amerikai televíziós sorozatok színészei. Az előadáson az is kiderült, hogy a Diszkópatkányok című film főszereplője, Christopher Lee Kattan magyar származású, édesanyja, Hajnalka E. Biro, aki Budapesten született, majd modellként dolgozott Londonban a hatvanas években, egyszer pedig a Playboyban is megjelentek fotói. Nagyon ismerős portrékat mutatott még olyan színészóriásokról, mint Tommy Lee Johns, Steven Bauer, Wilmer Walderrama, Christopher Judge, Scott Grimes, vagy a Franco Zeffirelli-féle Rómeó és Júlia film gyönyörű színésznője Olivia Hussey.
Azonban Fábián Juli vagy Katona Klári legismertebb portréit is Szipál Péter készítette. Ahogy Johny Depp rajongók is emlékezhetnek arra a fiatalkori fotójára a színésznek, ahol egy bőrdzsekiben pózol. A fotóművész elmesélte, hogy a színész nagyon nem akarta felvenni azt a kabátot, de aztán csak rábeszélte, és rá pár évvel egy szinte ugyanolyan bőrdzsekiben szerepelt az egyik leghíresebb filmjében.
Egyébként legtüneményesebb ember, akivel valaha találkoztam, pedig megfordult nálam jó pár sztár és én is bejártam már a világot. Hihetetlenül aranyos, kedves és tisztelettudó Johny Depp
– mesélte a sztárfotós, és azt is megjegyezte, hogy a legszörnyűbb napja pedig Madonnával volt, akiről egy magazinnak kellett képeket készíteni, a művésznő borzalmas viselkedéséől azonban bővebb részleteket nem volt hajlandó elárulni.
