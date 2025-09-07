szeptember 7., vasárnap

Próféta a hazájában

1 órája

Szirota Jennifer Nyírmada díszpolgára lett (fotókkal)

Városnapon vehette át a díjat. Nyírmada új díszpolgára lett Szirota Jennifer.

L. Tóth Lajos
Szirota Jennifer Nyírmada díszpolgára lett (fotókkal)

Fotó:

Tizenhárom éve jutott a Csillag születik döntőjébe a nyírmadai Szirota Jennifer. A szombati városnapon csillagként ragyogta be a színpadot az azóta közismertté vált énekes, aki tavaly A Dal győztese lett a Gypo Circusszal. Most pedig átvehette a díszpolgári címet, ami egy újabb fontos mérföldkő az életében.  

Szirota Jennifer Nyírmada
Szirota Jennifer határtalanul boldog lehetett Fotó: Bodnárné Varga Éva                                     


Szirota Jennifer nagy utat járt be

A vásárosnaményi születésű Szirota Jennifer a nyírmadai Patay István Általános Iskolában az ünnepségek állandó résztvevője volt. Beiratkozott az Andrássy Katinka Alapfokú Művészetoktatási Intézmény társastánc-mazsorett szakára, majd a Vásárosnaményi Városi Zeneiskola zongora tanszakára ját. Ciki (a Nelson énekesének, Jennifer édesapjának a beceneve) bemutatta dr. Bánhidiné Maróti Magdolnának a hatodikos kislányt, akit azonnal meggyőzött, és tagja lett a Hang-Szín Musical és Színi Tanodának. A nyíregyházi Művészeti Középiskola és Kollégium dráma-musical szakos diákja lett, aztán a Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégiumba járt. Tizenöt éve az X-faktor tehetségkutatóban a mentorok házáig jutott. Két esztendővel később a Csillag születik című műsorban a fináléig menetelt. Tavalyelőtt a Bochkor-show turnéjának szegedi állomásán a Gypo Circusszal adták elő a Gyere kicsi című számot, aminek komoly visszhangja lett.


Túlzás nélkül állítható, hogy rajt-cél győzelmet aratott a Gypo Circus X Szirota Jennifer formáció A Dal 2025-ben. Ők kezdték a dalválasztó műsort, majd az elődöntőben Harcsa Veronika mentorálásával dzsessz stílusban adták elő a dalukat, a döntőben pedig a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával végképp elnyerték a zsűri és a közönség tetszését. 

Nyírmada díszpolgára lett Szirota Jennifer

Fotók: Bodnárné Varga Éva


 

