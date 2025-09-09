2 órája
Szirota Jennifer nem tartja cikinek, hogy meghatódott (fotókkal)
Harminckét évesen kapta meg a kitüntető címet. Szirota Jennifer díszpolgár lett, Nyírmada képviselő testülete méltónak találta az elismerésre.
Fotó:
A hangja, a tehetsége, a szorgalma, a kisugárzása, az eredménye tette alkalmassá arra Szirota Jennifert, hogy felvetődjön a neve a nyírmadai képviselői testületi ülésen leendő díszpolgárként. Nos, teljes egyetértésben döntöttek a tagok, így a szombati városnapon a színpadon vehette át a címet Csernáti Sándorné polgármestertől. Szirota Jennifer nem tagadja: meghatódott.
Szirota Jennifer: A Dal-diadal után díszpolgári cím
– Még most is nehéz szavakat találni arra, ami történt, amit érzek. Harminckét évesen lettem díszpolgár, ez óriási dolog. Nagyon megható pillanat volt, amikor átvehettem az elismerést
– kezdte reagálását érdeklődésünkre Szirota Jennifer, aki ezer szállal kötődik Nyírmadához. Az ezeregyedik szál immár a díszpolgári cím. Édesapja, a szintén aranytorkú Ciki is büszkén gratulált neki. – Nem volt nagy felhajtás utána, hiszen koncertre siettem, a Gypo Circusszal előre lekötött fellépésen vettünk részt. Most igen sűrű a programom, talán eljön az a nyugalmi állapot, amikor elmerenghetek azon, hogy valójában mit értem el harminckét évesen. Nekem ez egy újabb fontos mérföldkő az életemben. Leírhatatlan érzések kavarognak bennem, és nehéz szavakba önteni, mennyire meghatott ez az elismerés. Hatalmas megtiszteltetés, amire mindig büszkén fogok emlékezni.
Szívből köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy mindezt átélhessem! Hálás vagyok mindenkinek, aki végigkísért és támogatott ezen az úton. Tudom, hogy honnan és hogyan indultam, tisztában vagyok azzal, hogy merre tartok. Egy biztos: Nyírmada mindig is az a hely lesz, ahová a legboldogabban és a legnagyobb nyugalommal a szívemben fogok megérkezni.
Nyírmada díszpolgára lett Szirota JenniferFotók: Bodnárné Varga Éva
Jennifer közösségi oldalán záporoznak a kommentek: „Szívből gratulálok! Méltán lehetnek büszkék rád. Egy példakép lettél nagyon sok embernek. Én nagyon sokat hallgatlak, mert mindig erőt adsz”...„Gratulálok! Nagyon jó helyre került ez a cím, megérdemled!”... „Gratulálok, tiszta lelkű ember kapta ezt a kitüntető címet!”...„Sok szeretettel gratulálok! A szívünkbe zártunk és mindig a büszkeségünk maradsz!”
Ez az év igazán különleges Jennifer számára: rajt-cél győzelmet aratva a Gypo Circus X Szirota Jennifer formáció nyerte meg A Dal 2025 versengést a Szél úgy beszél... című dallal. Ők kezdték a dalválasztó műsort, majd az elődöntőben Harcsa Veronika mentorálásával dzsessz stílusban adták elő a dalukat, a döntőben pedig a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával végképp elnyerték a zsűri és a közönség tetszését. Azóta is rengeteget koncerteznek országszerte és a határon túl is.
– Nyírmadán nőttem fel, két éve költöztem Debrecenbe. A Rocksuliban tanítottam, ami egy hatalmas közösségi élmény. Több formációban vagyok jelen, mozgalmas ősz vár rám. Készül a lemezünk, izgalmas időszak következik az életünkben – említette A Dal-diadal után díszpolgári címet viselő Szirota Jennifer.