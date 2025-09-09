Szirota Jennifer nem tartja cikinek, hogy meghatódott (fotókkal)

A hangja, a tehetsége, a szorgalma, a kisugárzása, az eredménye tette alkalmassá arra Szirota Jennifert, hogy felvetődjön a neve a nyírmadai képviselői testületi ülésen leendő díszpolgárként. Nos, teljes egyetértésben döntöttek a tagok, így a szombati városnapon a színpadon vehette át a címet Csernáti Sándorné polgármestertől. Szirota Jennifer nem tagadja: meghatódott.

Szirota Jennifer ezer szállal kötődik Nyírmadához Fotó: Bodnárné Varga Éva



Szirota Jennifer: A Dal-diadal után díszpolgári cím

– Még most is nehéz szavakat találni arra, ami történt, amit érzek. Harminckét évesen lettem díszpolgár, ez óriási dolog. Nagyon megható pillanat volt, amikor átvehettem az elismerést

– kezdte reagálását érdeklődésünkre Szirota Jennifer, aki ezer szállal kötődik Nyírmadához. Az ezeregyedik szál immár a díszpolgári cím. Édesapja, a szintén aranytorkú Ciki is büszkén gratulált neki. – Nem volt nagy felhajtás utána, hiszen koncertre siettem, a Gypo Circusszal előre lekötött fellépésen vettünk részt. Most igen sűrű a programom, talán eljön az a nyugalmi állapot, amikor elmerenghetek azon, hogy valójában mit értem el harminckét évesen. Nekem ez egy újabb fontos mérföldkő az életemben. Leírhatatlan érzések kavarognak bennem, és nehéz szavakba önteni, mennyire meghatott ez az elismerés. Hatalmas megtiszteltetés, amire mindig büszkén fogok emlékezni.

Szívből köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy mindezt átélhessem! Hálás vagyok mindenkinek, aki végigkísért és támogatott ezen az úton. Tudom, hogy honnan és hogyan indultam, tisztában vagyok azzal, hogy merre tartok. Egy biztos: Nyírmada mindig is az a hely lesz, ahová a legboldogabban és a legnagyobb nyugalommal a szívemben fogok megérkezni.